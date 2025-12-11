Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Luis confiesa a Digna que Gema está embarazada

Después de las emociones que se vivieron en el capítulo de ayer de Sueños de libertad, el número 454, esta tarde hay más tramas que siguen dando mucho que hablar. La serie de Antena 3 sigue liderando como cada tarde gracias a todo lo que ocurre en la familia de la Reina, su fábrica de perfumes y las tiendas que ellos mismos tienen. En la tarde del miércoles fue el beso entre Marta y Cloe el que dejó a todos sin palabras, abriendo la posibilidad de una relación entre ambas, aunque en tal caso deberán llevarla en secreto para evitar problemas.

Gema y Joaquín tuvieron una fuerte discusión, nuevamente, por el embarazo, pero el momento más emocionante se vivió cuando Damián se declaró a Digna. Y es que, a pesar de todo lo vivido, le deja claro que sigue enamorado de ella, por eso acudió a su domicilio con un ramo de flores dispuesto a contarle todo lo que siente.

¿Qué sucede en el capítulo 455 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 11 de diciembre?

En el capítulo de hoy que se puede ver en Antena 3, Luis le contará a Digna que Gema está embarazada. Así, Joaquín hablará con su madre para decirle entre lágrimas el miedo que tiene de perder a Gema: «La realidad es que mi mujer puede morirse en el parto», confesará.

Además, Doña Clara hablará con Marta de la Reina para dejar claro que la nota mucho mejor: «Me gusta ver que te has recompuesto, solo hace falta verte la mirada». Las otras protagonistas del capítulo serán Marta y Cloe, que tienen una conversación pendiente después de su beso. Cloe le dará las gracias a Marta por no juzgarla por ser como es. Por su orientación sexual.

Por otra parte, Mari Paz le cuenta a Claudia los problemas que tiene con «las cotillas de la Casa Cuna», ya que no paran de hablar mal de ella y decir que no trata bien a los niños.

Por último, Delia le pedirá de nuevo a Gabriel hacer las paces siendo consciente que es «la única persona a la que he decepcionado». También, Delia les dará las gracias a los de la Reina por haberla acogido tan bien. «Creo que les debo una explicación sobre el comportamiento de mi hijo y el motivo de nuestra separación», dirá.

