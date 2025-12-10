Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Damián se declara a Digna y le dice que la ama

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 5 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 453 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Luz, consciente de los riegos, no se queda de brazos cruzados. Tanto es así que empieza a buscar la mejor manera para tratar de ayudar a Gema. Por si fuera poco, una visita de lo más inesperada por parte de Beltrán acaba generando un conflicto en laboratorio. Así pues, Luz acaba tomando partido.

Gabriel hace todo lo que está en su mano para tratar de acercarse a Begoña con palabras de lo más conciliadoras, a pesar de que ella aún no tiene todas las respuestas que necesita. Los comportamientos de Maripaz despiertan ciertas quejas, a pesar de que ella logra sostener su versión con firmeza. Algo inesperado sucede entre Marta y Cloe que podría llegar a alterar el rumbo de su relación, mientras que Gabriel aprovecha la ocasión que se le ha presentado para ejercer presión emocional sobre Delia. Andrés, por su parte, le pide que enfrente toda la verdad frente a la familia.

¿Qué sucede en el capítulo 454 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 10 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a ver cómo Marta se muestra muy confundida tras su beso con Cloe. La joven es consciente de sus sentimientos, por lo que se sincerará con su amiga. Pero siente que puede estar traicionando a Fina. Paralelamente, veremos como María tiene una profunda conversación con Andrés.

A pesar de todo, le confesará que ya sentía las piernas antes de que se lo dijese el día del accidente. Una confesión que él recibirá como un jarro de agua fría. Pues, le contará que lo hizo porque quería retenerlo a su lado. Pero, eso no será el único que hará. También, hablará con Gabriel para que se gane a su madre y, con ello, alejar a Andrés para siempre. Una vía con la que pretende volver a tener la confianza de Begoña y Damián.

Mientras, Gema y Joaquín tendrán una fuerte discusión, nuevamente, por el embarazo. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Damián se declara a Digna. Y es que, a pesar de todo lo vivido, le deja claro que sigue enamorado de ella. Por lo tanto, quiere dejar lo sucedido en el pasado, para siempre, y apostar por ellos. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.