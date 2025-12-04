Los Comunes, miembro de la coalición de Sumar, fundada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha exigido al Govern de Salvador Illa que se eviten los controles de extranjería durante los desahucios de inmigrantes para no «agravar» la situación de los ilegales. A ojos de la formación secesionista, el hecho de añadir este tipo de actuaciones policiales «genera un fuerte impacto psicológico» en los extranjeros. En la práctica, implicaría la exclusión de la Policía Nacional de este tipo de acciones, ya que goza de la competencia en inmigración.

David Cid y Andrés García Berrio, diputados de la formación de extrema izquierda en el Parlamento catalán, han llevado a la cámara autonómica una «propuesta de resolución sobre la participación del Cuerpo Nacional de Policía en desahucios y desalojos en Cataluña».

Los miembros de la coalición fundada por Yolanda Díaz han argumentado que «cuando las personas se enfrentan a un desalojo o un desahucio están en un momento de máxima vulnerabilidad». Entre otras cosas, han puesto como ejemplo que «en muchas ocasiones, trasladar sus enseres personales».

Los políticos de los Comunes apelan a «varios estudios» para señalar que entre los desahuciados se producen «graves impactos psicológicos». «Asimismo, en la mayoría de casos se produce un desalojo o desahucio sin que las personas tengan alternativa residencial», relatan.

Los colegas de coalición de Yolanda Díaz han señalado que el Cuerpo Nacional de Policía «ha participado en al menos 24 operativos de desalojo o desahucio en Cataluña realizando en los mismos controles de extranjería».

«Aunque Interior no informa del número de personas detenidas en dichas operativas, se tiene constancia de que se han producido detenciones e, incluso, algunas personas han terminado en el CIE [Centro de Internamiento de Extranjeros] de Barcelona», abundan en su iniciativa los políticos de la coalición de Sumar.

La Policía, sólo si es requerida

Tal y como ha informado la cartera del juez Fernando Grande-Marlaska, los policías nacionales «sólo se presentan a los desalojos cuando los Mossos –o una policía local, en caso de que el espacio a desahuciar sea municipal– los reclaman».

Por todo ello, lamentan desde los Comunes que «enfrentarse a un desahucio o desalojo de la vivienda genera un fuerte impacto psicológico, de salud y en el proyecto vital de las personas que se enfrentan a éste». Y, en consecuencia, «incorporar controles de extranjería a los operativos policiales para efectuar desalojos o desahucios agrava la situación de vulnerabilidad de las personas que lo enfrentan».

Como resultado de ello, consideran que es «necesario que las administraciones públicas no incorporen la realización de controles de extranjería en los operativos policiales de desahucio o desalojo».

Para lograrlo, exigen al Govern de Salvador Illa «actualizar los protocolos de actuación en caso de desahucio o desalojo». Y que, en adelante, los Mossos d’Esquadra «no activen la participación de efectivos de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en los operativos de desahucio o desalojo con el objetivo de realizar controles policiales de extranjería».

Por último, pretenden que la Dirección General de Coordinación de Policías Locales firme un acuerdo para que éstas «no activen la participación de efectivos de extranjería del Cuerpo Nacional de Policía en los operativos de desahucio o desalojo».

Es decir, que se excluya en la práctica a los policías nacionales de este tipo de dispositivos policiales. Todo ello se enmarca en una de las acciones contra los agentes dependientes de Interior en Cataluña, que ha ido perdiendo progresivamente sus competencias.