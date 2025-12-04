Los afectados por las lluvias en Ibiza ya puedan pedir las ayudas del Govern mientras Sánchez no paga nada

Los afectados por las lluvias en Ibiza ya puedan pedir las ayudas del Govern mientras el Gobierno de Pedro Sánchez no paga nada. La consejera del Departamento de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos, Maria Fajarnés, ha presentado el procedimiento para solicitar las ayudas destinadas a las personas y empresas afectadas por los daños ocasionados por la DANA y el ex huracán Gabrielle, unas ayudas que se pueden solicitar desde este viernes 5 de diciembre y hasta el jueves 8 de enero.

La consellera ha señalado que estas ayudas, con fondos aportados por el Govern balear y con gestión a cargo del Consell de Ibiza, son subvenciones a fondo perdido y se conceden por orden de entrada hasta agotar el crédito disponible.

En cuanto a los criterios de prioridad en la resolución de las ayudas, Fajarnés ha explicado que tendrán resolución preferente las familias que hayan tenido que abandonar la vivienda, las solicitudes conjuntas que hagan propietario y inquilino de un alquiler, y los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Se han establecido tres líneas de ayudas y la primera es de 2.500 euros por vivienda afectada situada en la planta baja, planta jardín, raso de tierra, semisótano o vivienda unifamiliar en cualquiera de los municipios afectados por el temporal, cuyo contenido haya resultado gravemente dañado y hayan sufrido la pérdida de bienes o enseres de primera necesidad.

Se puede presentar la solicitud de forma conjunta entre propietario e inquilino de una vivienda, siendo esta solicitud prioritaria. Como documentación necesaria para presentar la solicitud hay que aportar una declaración responsable y fotografías de los daños, el título jurídico (escritura o contrato de alquiler), informes técnicos o peritajes (si los hubiere) y datos bancarios y, en su caso, seguro.

También hay otra línea para vehículos siniestro toral con 250 euros para ciclomotores, 750 para motocicletas, 1.500 para turismos y furgonetas y 2.000 para vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, y otra, para autónomos y pymes, que pueden llegar hasta el 50% de los daños acreditados, con un límite máximo de 10.000 euros por empresa. Incluye gastos de maquinaria y equipos, software y activos inmateriales, instalaciones y obras, limpieza y extracción de agua.

Para solicitar las ayudas a autónomos y pymes es requisito que su actividad estuviera en funcionamiento el 29 de septiembre de 2025 y sólo se admitirán a trámite las solicitudes de subvención en las que el importe mínimo de los costes subvencionables sea igual o superior a 2.000 euros, IVA excluido.

La consejera Fajarnés ha reiterado que, «desde un primer momento, fuimos consciente de la necesidad de activar ayudas y agilizar al máximo todo el procedimiento, con el objetivo de que los damnificados puedan recibir el apoyo económico en el menor tiempo posible».

En este objetivo debemos agradecer la implicación del Govern balear que ha mandado ya 5 millones de euros ayudas directas que reciben los afectados en nuestra isla”, y ha avanzado que en caso de que esta dotación no fuera suficiente para alcanzar todas las solicitudes, “trabajaremos para activar más fondos para que nadie se quede atrás».

A fecha de hoy, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez sigue sin habilitar ayudas para los afectados por este temporal.