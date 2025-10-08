Vecinos y voluntarios retiran los destrozos del temporal en Ibiza a la espera de la dana Alice

Vecinos y decenas de voluntarios retiran los destrozos del temporal en Ibiza a la espera de una nueva dana denominada Alice, que llegará este jueves a las Pitiusas y que podría dejar lluvias de hasta 40 litros en una hora o acumulados de 100 en tres o cuatro horas.

Esta situación obligará a activar los avisos naranjas y amarillo en Ibiza y Formentera por lluvias y tormentas entre las 6.00 horas del jueves y las 12.00 horas del viernes.

En el resto de islas no hay avisos activados pero en el sur de Mallorca podría caer alguna lluvia intensa. No obstante, las temperaturas no sufrirán grandes cambios y el viento será moderado de noreste -también durante el viernes-, por lo que las temperaturas bajarán hasta los 23 o 25ºC.

Pero el recuerdo de las lluvias torrenciales de la pasada semana, que dejaron cientos de incidencias y daños, mantiene en vilo a las autoridades locales y a la ciudadanía de Ibiza, dado que llegaron a registrarse acumulaciones totales de hasta 252 litros en 24 horas y más de 300 litros en algunos puntos, ocasionando graves perjuicios materiales en comercios y fincas urbanas, si bien no hubo que lamentar daños personales.

Ante esta situación y el gran volumen de desechos y residuos generados, la semana pasada el Ayuntamiento de Ibiza habilitó de manera extraordinaria cuatro contenedores tipo bañera para que los afectados depositaran enseres y residuos voluminosos, tales como muebles, alfombras u otros objetos dañados por las lluvias.

Unos contenedores destinados a objetos voluminosos en los que para optimizar el servicio se recomendaba dejar los enseres a partir de las 18:00 horas para facilitar su retirada.

Ahora para acabar de rematar la recogida de los mismos, el Ayuntamiento liderado por el alcalde del PP Rafael Triguero ha coordinado una campaña de voluntariado para ayudar a los vecinos del Paseo Marítimo a retirar los residuos voluminosos dañados por la tormenta Ex Gabrielle. Han participado voluntarios de Cruz Roja, de Ibiza y Protección Civil.

⚠️ Atenció als avisos per demà, dijous 9 d’octubre: ……………………. ⚠️ Atención a los avisos para mañana, jueves 9 de octubre: https://t.co/noRGd4yGzy — Consell d’Eivissa (@Consell_Eivissa) October 8, 2025

Además y ante las adversas previsiones meteorológicas, el Consell de Ibiza ha celebrado a primera hora de este miércoles una reunión de coordinación para definir las actuaciones extraordinarias que se podrían poner en marcha a partir de esta noche, si bien será la dirección general de Emergencias del Govern la encargada de dictar los protocolos y coordinar las actuaciones.

En especial se prestará máxima atención a instalaciones como el edificio sociocultural de Cas Serres, la residencia de Cas Serres, el centro de día del Hogar Ibiza o las instalaciones deportivas y educativas.