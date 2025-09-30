Alerta roja en Ibiza y Formentera por lluvias que ya han provocado inundaciones y cortes de carreteras

La borrasca ex Gabrielle, que azota con fuertes lluvias Ibiza desde esta madrugada, ha provocado inundaciones y cortes de carreteras en diferentes puntos de la isla, obligando a los Bomberos y servicios de emergencias a trabajar sin descanso.

De hecho, la AEMET ha cambiado el nivel de alerta y ha pasado de naranja a rojo por lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera, que podrían registrar hasta 180 litros en pocas horas. El aviso en principio está vigente hasta este martes a las 16.00 horas y hay peligro por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces.

En Mallorca, sigue la alerta amarilla, mientras que en Menorca ha sido desactivada.

30/09 12:00 Avisos activos hoy en Illes Balears por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

30/09 12:00 Avisos activos hoy en Illes Balears por tormentas y lluvias. Nivel máximo de aviso: rojo.

Las incidencias por las fuertes precipitaciones han sido constantes en Ibiza. Tanto es así que el Ayuntamiento de la capital ha informado del cierre de la carretera E-10 debido a las inundaciones y ha pedido a los ciudadanos que eviten los desplazamientos.

También siguen cortados varios accesos de entrada y salida a la ciudad de Ibiza. Actualmente, permanecen cerradas las entradas a la capital desde Sant Antoni y Santa Eulària. También se han registrado interrupciones en el transporte público y, de forma temporal, ha quedado nuevamente cerrada la rotonda de Muebles la Fábrica por las inundaciones.

Situació molt delicada a #Eivissa ara mateix: ☔️ 188 mm Eivissa Vila (Meteoclimatic)

☔️ 138 mm St Antoni (RiscBal)

☔️ 115 mm Eivissa (AEMET)

☔️ 94 mm Buscatell (Balears Méteo)

☔️ 91 mm aeroport (AEMET) 📸 Sant Jordi, José pic.twitter.com/RYU8Lc3WGR — El Racó Balear de la Meteorologia (@rbmeteonews) September 30, 2025

Por su parte, el Consell de Ibiza ha suspendido el servicio de autobús en la ciudad debido a las fuertes lluvias. Las líneas con destino o salida de Ibiza capital han quedado suspendidas hasta nuevo aviso por motivos de seguridad.

Los Bomberos priorizan los rescates de personas atrapadas en vehículos y viviendas, frente a la cantidad de incidencias registradas.

La institución insular recuerda a la ciudadanía que en caso de emergencia, llame únicamente al 112, ya que la central de Bomberos se encuentra saturada y que siga en todo momento las indicaciones de Protección Civil y Emergencias. Además, pide extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y hacer caso de los avisos oficiales.

Suspenden las clases previstas para este martes por la tarde en Ibiza y Formentera

Además, en el municipio de Sant Antoni de Portmany, la Policía Local ha desalojado de manera preventiva a primera hora el colegio Santísima Trinidad, afectado por inundaciones en las plantas bajas y desperfectos por filtraciones que han afectado a la instalación eléctrica.

Según ha informado el Ayuntamiento de esta localidad, los técnicos de Urbanismo están evaluando el estado de los desperfectos registrados en la zona de la capilla que ha quedado precintada.

En la actuación han intervenido efectivos de Protección Civil y Bomberos de Ibiza, aunque la seguridad de los escolares y del personal docente ha estado garantizada en todo momento, recoge la agencia Europa Press. El colegio Santísima Trinidad permanecerá cerrado hasta que se verifique la seguridad de las instalaciones.

Debido a la tormenta, la Conselleria de Educación del Govern ha suspendido las clases previstas para este martes por la tarde en los centros educativos de Ibiza y Formentera.

Por su parte, el Consell de Formentera cerrará el polideportivo Antoni Blanc durante toda la tarde, quedando suspendidas todas las actividades deportivas previstas.

Ibiza hace un momento. El centro y la carretera E-10. No para de llover.

74 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de Ibiza

La tormenta en Ibiza ha dejado hasta 74 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de la isla en las últimas 12 horas, según ha informado Aemet Baleares a través de sus redes sociales.

Además, durante las últimas 12 horas, también se han acumulado 66 l/m2 en Sant Antoni; 54 en Ibiza; 23 l/m2 en el municipio de Sant Joan y 9 en la zona de Es Ca Marí, en Formentera.

En la isla de Mallorca, durante las últimas 12 horas se han acumulado 41 l/m2 en Santanyí; un total de 33 l/m2 en Porreres; 25 en Portocolom; 15 en Llucmajor; 10 litros en Manacor y 5 l/m2 en Palma.

Un avión de Madrid a Ibiza, obligado a aterrizar en Palma esta medianoche

El avión de Ryanair FR2084 procedente de Madrid que debía aterrizar en Ibiza este martes a medianoche tuvo que ser desviado a Palma porque la fuerte tormenta impidió que tomara tierra en la terminal de es Codolar, después de varios intentos entre rayos y con fuertes sacudidas.

Las decenas de pasajeros que llenaban el avión, más de un centenar, han tenido que buscarse ellos mismos alojamiento en Palma o pasar la noche en la terminal de Son Sant Joan, porque la compañía les ha indicado por medio de un escueto mensaje que no se hacía cargo de buscarles hotel «por falta de disponibilidad».