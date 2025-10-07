La AEMET activa la alerta amarilla por lluvias extremas en estas comunidades de España: se esperan 100 litros en horas

La Aemet activa alerta amarilla por lluvias extremas: hasta 100 l/m² en pocas horas en varias comunidades por la DANA Alice. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este martes una alerta amarilla por lluvias muy intensas y persistentes en varias comunidades del este y sureste peninsular y Baleares, ante la llegada de la DANA bautizada como Alice. Según el organismo, en algunas zonas podrían acumularse hasta 100 litros por metro cuadrado en pocas horas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas en ramblas y cortes en infraestructuras.

¿Qué es la DANA Alice y cómo influye?

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) Alice será el principal motor del episodio de inestabilidad que afectará el Mediterráneo durante los próximos días. Se espera que combine aire frío en capas altas con vientos húmedos que elevarán la volatilidad atmosférica, provocando tormentas localmente intensas.

Según la Aemet, el punto álgido de este episodio podría ocurrir hacia jueves y viernes, con acumulaciones muy destacadas en zonas del litoral. En algunas áreas del litoral norte de Alicante y sur de Valencia podrían alcanzarse los 100 l/m² en cuatro horas.

Zonas más afectadas y alertas activas

El mapa de avisos puede variar hora a hora. Estas son las comunidades en las que ya están activados avisos y aquellas que podrían ver mayor impacto:

Comunidad Valenciana : entra en alerta por lluvias y tormentas. Se han activado avisos amarillos en varias provincias. Se espera que los acumulados suban conforme avance el episodio.

: entra en alerta por lluvias y tormentas. Se han activado avisos amarillos en varias provincias. Se espera que los acumulados suban conforme avance el episodio. Región de Murcia y el sureste peninsular: propensas a lluvias intensas, especialmente en zonas costeras y colindantes con la Comunidad Valenciana.

y el sureste peninsular: propensas a lluvias intensas, especialmente en zonas costeras y colindantes con la Comunidad Valenciana. Andalucía oriental : podría verse afectada por frentes secundarios con precipitaciones moderadas o intensas.

: podría verse afectada por frentes secundarios con precipitaciones moderadas o intensas. Islas Baleares (especialmente Ibiza y Formentera): también bajo vigilancia, pues la DANA hará que el archipiélago reciba lluvias fuerte y tormentas.

La Aemet insiste en consultar el apartado de Avisos meteorológicos en su página web para ver los avisos actualizados a cada momento.

Riesgos y recomendaciones

Ante un episodio de lluvias intensas como el pronosticado, es esencial que la población y las autoridades extremen precauciones. Entre los principales riesgos y consejos están:

Inundaciones repentinas y crecidas de cursos de agua : especialmente en zonas bajas, ramblas y barrancos.

: especialmente en zonas bajas, ramblas y barrancos. Cortes de carreteras o infraestructuras : tramos afectados por inundaciones pueden quedar inaccesibles.

: tramos afectados por inundaciones pueden quedar inaccesibles. Visibilidad reducida y calzadas resbaladizas : conducir con precaución, reducir velocidad y mantener distancia.

y : conducir con precaución, reducir velocidad y mantener distancia. Evitar desplazamientos innecesarios , especialmente durante el pico del episodio.

, especialmente durante el pico del episodio. No cruzar cauces, zonas inundables ni zonas donde el agua cubra la carretera .

. Seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales, permanecer atento a alertas oficiales.

¿Cuándo podría remitir?

Aunque la inestabilidad permanecerá al menos 48 horas, se espera una mejora gradual a partir del viernes en muchas zonas. No obstante, algunas áreas del Mediterráneo podrían seguir en nivel de vigilancia por lluvias residuales y tormentas dispersas.