Las imágenes más impactantes del histórico diluvio en Ibiza

Ibiza vive todavía con el susto en el cuerpo tras el histórico diluvio de este pasado martes. Las fuertes lluvias provocadas por la borrasca ex Gabrielle dejaron más de 300 l/m2 en algunas zonas de la isla y multitud de incidentes como cortes de carreteras, caída de árboles, riesgo de desprendimiento de torrentes e inundaciones de calles y goteras en lugares como el aeropuerto.

Los bomberos y servicios de emergencias trabajaron sin descanso junto a los efectivos de la UME trasladados desde la Península. El total de incidencias relacionadas con las lluvias acumuladas hasta el mediodía fueron de 132 en Ibiza: municipio de Ibiza (78), Sant Josep de sa Talaia (25), Santa Eulària (25), Sant Antoni de Portmany (3).

Y es que según el meteorólogo Miquel Salamanca (IB3 Televisió), «Los 232mm caídos hoy en Ibiza son el registro más importante recogido en la isla desde el 15 de noviembre de 1985 (entonces cayeron 281 en Santa Eulària)».

La avenida de Santa Eulària fue uno de los puntos más afectados. Durante varias horas, la fuerza del agua borró cualquier diferencia entre la calzada, el paseo y el propio mar, generando auténticas escenas de caos. Algunos vehículos, desorientados por la falta de visibilidad, llegaron a circular sin rumbo claro y estuvieron a punto de acabar sumergidos.

Las fuentes, sótanos y locales se inundaron con rapidez, generando temor entre los vecinos. «Hubo un momento en que pensamos que los coches no iban a salir nunca de allí», relataba otro testigo que presenció cómo varios conductores quedaban atrapados en medio de la avenida.

«Aquí en Ibiza jamás en la vida habíamos visto llover así», aseguró a OKBALEARES Josep, un joven ibicenco de 30 años que reside en la capital y que confiesa no recordar nada parecido en su vida.

Las lluvias torrenciales provocadas por la borrasca ex Gabrielle también azotaron con fuerza el aeropuerto de Ibiza, que durante la mañana del martes sufrió grandes goteras en buena parte de la terminal. La peor parte se la llevó la zona del control de seguridad, justo antes de pasar a la zona de embarque.

Las filtraciones de agua fueron constantes y fuertes, aunque AENA explicó que esta situación no afectó al funcionamiento de esta zona del aeropuerto ibicenco. Sin embargo, sí que se han tenido que desviar vuelos que en un principio tenían que aterrizar en la isla pitiusa.

En concreto, el avión de Ryanair FR2084 procedente de Madrid que debía aterrizar en Ibiza el martes a medianoche tuvo que ser desviado a Palma porque la fuerte tormenta impidió que tomara tierra en la terminal de es Codolar, después de varios intentos entre rayos y con fuertes sacudidas.