Ibiza recibió con aplausos a los efectivos de la UME desplazados para ayudar a los afectados por la lluvia

Ibiza recibió con aplausos de agradecimiento a los efectivos de la UME (Unidad Militar de Emergencias) que se trasladaron a la isla pitiusa para ayudar durante la tarde del martes y toda la noche de este miércoles en las graves inundaciones registradas a causa de las fuertes lluvias, que dejaron más de 300 l/m2 en algunas zonas.

Los efectivos de la UME tuvieron un gran recibimiento en su llegada a Ibiza. Llegó un primer contingente desde Bétera y posteriormente otros desde Denia para reposicionar material pesado, según informó este martes el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

Y es que la borrasca ex Gabrielle azotó con fuerza a la isla de Ibiza desde la madrugada del martes y durante toda la mañana. Las precipitaciones provocaron graves inundaciones y cortes de carreteras en diferentes puntos de la isla, obligando a los bomberos y servicios de emergencias a trabajar sin descanso.

La Aemet mantuvo en alerta roja a toda la isla pitiusa hasta las 16:00 horas. La mayor parte de ese tiempo la UME estuvo desplegada por Ibiza realizando trabajos de achique con autobomba y motobomba, como por ejemplo en el Paseo ‘Juan Carlos I’.

La UME ya está desplegada en Ibiza realizando trabajos de achique con autobomba y motobomba, en este caso, en el Paseo 'Juan Carlos I'.

Por otro lado, el Ejército de Tierra también realizó importantes labores de ayuda con un equipo formado por tres vehículos, tres bombas de achique y hasta seis militares.

También se abrió el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para dar apoyo a los municipios ibicencos más afectados.

Un equipo del Ejército de Tierra con 3 vehículos, 3 bombas de achique y 6 militares se prepara para embarcar a Ibiza, brindando apoyo ante las inundaciones que sufren.

El total de incidencias relacionadas con las lluvias acumuladas hasta el mediodía del martes fueron de 132 en Ibiza: municipio de Ibiza (78), Sant Josep de sa Talaia (25), Santa Eulària (25), Sant Antoni de Portmany (3).

La mayoría de avisos estuvieron relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.