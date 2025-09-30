Una tromba de agua inunda parte del aeropuerto de Ibiza

Las lluvias torrenciales provocadas por la borrasca ex Gabrielle están azotando con fuerza el aeropuerto de Ibiza, que durante la mañana de este martes ha sufrido grandes goteras en buena parte de la terminal. Como se puede ver en el vídeo, la peor parte se la ha llevado la zona del control de seguridad, justo antes de pasar a la zona de embarque.

Las filtraciones de agua han sido constantes y fuertes, aunque AENA ha explicado que esta situación no ha afectado al funcionamiento de esta zona del aeropuerto ibicenco. Sin embargo, sí que se han tenido que desviar vuelos que en un principio tenían que aterrizar en la isla pitiusa.

En concreto, el avión de Ryanair FR2084 procedente de Madrid que debía aterrizar en Ibiza este martes a medianoche tuvo que ser desviado a Palma porque la fuerte tormenta impidió que tomara tierra en la terminal de es Codolar, después de varios intentos entre rayos y con fuertes sacudidas.

Las decenas de pasajeros que llenaban el avión, más de un centenar, han tenido que buscarse ellos mismos alojamiento en Palma o pasar la noche en la terminal de Son Sant Joan, porque la compañía les ha indicado por medio de un escueto mensaje que no se hacía cargo de buscarles hotel «por falta de disponibilidad».

🔴AVISO ROJO | Lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera. ➡️ Más de 180 mm en doce horas. ¡Precaución! Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas de cauces. ➡️ El aviso está vigente hasta las 16:00 h. pic.twitter.com/6T0m4C9lyK — AEMET (@AEMET_Esp) September 30, 2025

La tormenta en Ibiza ha dejado hasta 74 litros por metro cuadrado en el aeropuerto de la isla en las últimas 12 horas, según ha informado Aemet Baleares a través de sus redes sociales.

Además, durante las últimas 12 horas, también se han acumulado 66 l/m2 en Sant Antoni; 54 en Ibiza; 23 l/m2 en el municipio de Sant Joan y 9 en la zona de Es Ca Marí, en Formentera.

Puerto de Ibiza pic.twitter.com/fwWiEcnbhc — Javier Garcia 🔴 ⚪ (@elshowdetxotxe) September 30, 2025

En la isla de Mallorca, durante las últimas 12 horas se han acumulado 41 l/m2 en Santanyí; un total de 33 l/m2 en Porreres; 25 en Portocolom; 15 en Llucmajor; 10 litros en Manacor y 5 l/m2 en Palma.

De hecho, la AEMET ha cambiado el nivel de alerta y ha pasado de naranja a rojo por lluvias torrenciales en Ibiza y Formentera, que podrían registrar hasta 180 litros en pocas horas. El aviso en principio está vigente hasta este martes a las 16.00 horas y hay peligro por posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces.