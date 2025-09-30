Josep, un vecino de Ibiza: «Aquí en la isla jamás en la vida habíamos visto llover así»

«Aquí en Ibiza jamás en la vida habíamos visto llover así», asegura Josep, un joven ibicenco de 30 años que reside en la capital y que confiesa no recordar nada parecido en su vida. El fuerte temporal provocó un colapso sin precedentes en la ciudad, con calles anegadas, coches atrapados y el túnel del aeropuerto cerrado durante horas.

Ibiza ha vivido este martes una de las jornadas más intensas de lluvia que se recuerdan en la isla. Calles convertidas en ríos, barrios completamente anegados y situaciones de riesgo para conductores y vecinos han marcado un episodio que los residentes califican de histórico. De hecho, según el meteorólogo Miquel Salamanca (IB3 Televisió), «Los 232mm caídos hoy en Ibiza son el registro más importante recogido en la isla desde el 15 de noviembre de 1985 (entonces cayeron 281 en Santa Eulària)».

La avenida de Santa Eulària fue uno de los puntos más afectados. Durante varias horas, la fuerza del agua borró cualquier diferencia entre la calzada, el paseo y el propio mar, generando auténticas escenas de caos. Algunos vehículos, desorientados por la falta de visibilidad, llegaron a circular sin rumbo claro y estuvieron a punto de acabar sumergidos.

Las fuentes, sótanos y locales se inundaron con rapidez, generando temor entre los vecinos. «Hubo un momento en que pensamos que los coches no iban a salir nunca de allí», relataba otro testigo que presenció cómo varios conductores quedaban atrapados en medio de la avenida.

El túnel del aeropuerto tampoco escapó a los efectos del temporal. Totalmente inundado, se vio obligado a cerrar durante varias horas, lo que provocó importantes retenciones y complicó la movilidad en una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad. La magnitud de las lluvias ha dejado una huella imborrable en la memoria de los ibicencos. Como resume Josep, con la incredulidad aún en la voz: «Nunca había visto llover así y espero no volver a vivirlo».

Vídeo de Instagram cedido por @meteodelesilles