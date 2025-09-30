A punto de llegar a Ibiza los primeros efectivos de la UME por las inundaciones

Están a punto de llegar a la isla de Ibiza los primeros efectivos de la UME (Unidad Militar de Emergencias) para reforzar los operativos que están en marcha por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales que ha traído la borrasca ex Gabrielle.

Tras la última reunión del comité técnico asesor, el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha informado de que se ha formulado una petición de apoyo de la UME, por lo que se está a la espera de la llegada de un primer contingente desde Bétera. Posteriormente, otra dotación vendrá desde Denia este martes para reposicionar material pesado.

También se ha abierto el alistamiento de voluntarios de Protección Civil, IBANAT y Bomberos del Consell de Mallorca y del Departamento de Emergencias para dar apoyo a los municipios ibicencos más afectados. Igualmente, se ha dado instrucción de que se proceda al cierre de todas las playas de Ibiza y Formentera.

El total de incidencias relacionadas con las lluvias acumuladas hasta este mediodía ha sido de 132 en Ibiza: municipio de Ibiza (78), Sant Josep de sa Talaia (25), Santa Eulària (25), Sant Antoni de Portmany (3).

La mayoría de avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

En cuanto a los incidentes más destacables, en la residencia Can Raspalls (Sant Josep de sa Talaia), donde los usuarios son personas con discapacidad y diagnóstico de salud mental, se han producido acumulaciones de agua en la planta sótano donde se realizan tareas de mantenimiento, pero no ha afectado a los usuarios. La situación ya ha sido estabilizada y el agua drenada por parte de los efectivos de Protección Civil.

Por parte de Ibanat, se ha solicitado la colaboración en inundaciones o retirada de árboles caídos en la isla de Ibiza. Hasta ahora, en Santa Eulària des Riu (Ctra. Sant Mateu–Sta. Agnès) han actuado cinco bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente; en la Comisaría de Policía Nacional de Ibiza han actuado ocho bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente y una autobomba; en Platja d’en Bossa, en Sant Josep de sa Talaia, han actuado un agente de Medio Ambiente y una autobomba; y en Figueretes han actuado cuatro bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.