‘Benidorm Fest 2026’: lista completa de los 18 concursantes confirmados
Entre ellos está el próximo ganador del Micrófono de Bronce
Este jueves 9 de octubre, RTVE ha querido reunir a la prensa en Prado del Rey con la firme intención de dar a conocer el nombre de todos y cada uno de los concursantes confirmados para Benidorm Fest 2026. Tras el paso que ha dado la cadena pública de no participar en Eurovisión si Israel continúa entre los concursantes, han querido centrarse en su festival, en el que se celebra en Benidorm. Desde un primer momento, dejaron claro que su intención era seguir inmersos en la creación de una marca personal para Benidorm Fest, independientemente de que su ganador represente finalmente a España en Eurovisión o no. Por lo tanto, es el momento más que perfecto para conocer quiénes participarán en el certamen que se celebrará en la ciudad alicantina entre el martes 10 de febrero al sábado 14 de febrero de 2026. ¡Entre ellos está el próximo ganador del ansiado Micrófono de Bronce!
Lista de los 18 concursantes de ‘Benidorm Fest 2026’
Asha
La artista fue la primera en entrar al plató de Prado del Rey, y lo hizo muy emocionada: «No me lo esperaba, ha sido una sorpresa. La verdad, muy emocionada. Un poco nerviosa pero muy feliz de estar aquí». Y añadió: «Mucho aprendizaje, es una experiencia, me gusta hacer cosas nuevas… y lanzarme a la piscina».
ATYAT
La cantante, de origen egipcio, se presentó con ganas de vivir esta experiencia que supone Benidorm Fest: «Estoy emocionada y agradecida, para mí esto es un sueño. Muchísimas gracias». Y ha ido más allá: «Para mí la música lo es todo».
Dani J
El sevillano lo tiene claro: «Estoy con ganas de que la gente disfrute y que se enteren de que en España hay un artista que lleva la bachata por el mundo». ACto seguido, fue más allá: «El 95% de mis conciertos son fuera de España y ya toca arraigarse aquí».
Dora y Marlon Collins
Ella fue la primera en hablar: «Estoy más emocionada que otra cosa», y Marlon añadió algo más: «Estamos muy contentos de estar aquí». Pero, ¿cómo surgió su unión? «Somos colegas y nos ha salido así. Ha salido en el estudio, lo hemos puesto en práctica y aquí estamos».
Funambulista
El consolidado artista no ha dudado en adentrarse en formar parte de este certamen: «Feliz de esta experiencia nueva, y decir nueva para alguien que lleva tantos años en la música es bastante (…) Vengo a aprovechar el espacio y a cantar, hacer canciones y a vivir la experiencia». Y añade: «He venido a esta casa infinidad de veces, y en estos pasillos hoy se siente una emoción contagiosa que nos va a llevar a vivir una experiencia que ninguno va a olvidar».
Greg Taro
El artista se ha mostrado súper agradecido con esta oportunidad, pero también de «conocer a toda la gente, a todos los artistas. Nos hemos conocido esta mañana y espero seguir haciéndolo».
Izan Llunas
El hijo de Marcos Llunas, que representó a España en Eurovisión, ha querido adentrarse en esta aventura: «Las relaciones con mi padre y con mi abuelo siempre han sido muy cariñosas. Cada uno tiene su carrera, pero nos apoyamos los unos a los otros (…) La música me lo da todo, desde el día que nací. He nacido para esto».
Kenneth
El artista, que ha trabajado para la Orquesta Panorama, se muestra ilusionado con esta oportunidad: «Tengo muchísimas ganas. No me lo esperaba, me pilló por sorpresa. Es un lujo estar aquí (…) Esto significa un reto que puedo afrontar y que voy a defender con todas las fuerzas que tengo».
KITAI
La banda se ha sincerado tras confirmarse su participación en Benidorm Fest: «Estamos muy ilusionados y muy contentos. Venimos de un circuito diferente y tenemos mucha ilusión y muchas ganas». Y añade: «Nos definen los directos, los conciertos y el rock and roll. Queremos demostrar que el rock está de moda».
KU Minerva
La reconocida artista se ha sentido profundamente agradecida por ser una de las participantes de esta edición: «Me lo planteo trabajando, dando lo mejor de mí y disfrutando. Sé que es una oportunidad única y hay que aprovecharla», confesó, visiblemente emocionada.
Luna Ki
Tras chafarse su participación en la primera edición del festival por no poder utilizar autotune, la artista regresa a Benidorm: «Me lo he pensado mucho. Cuando recibí esta invitación fue increíble, no me lo esperaba, pero justo se dio en un momento en que presento un segundo álbum que es un cambio radical y el Benidorm Fest es perfecto».
Julia Medina y María León
La mexicana ha asegurado lo siguiente: «Estoy lista, loca de emoción para lanzarme a través del océano y compartir con todos ustedes esta aventura mágica. Agradecida y feliz de compartir con mi querida Julia». La ex concursante de OT 2018 ha ido más allá: «Llevo algunos años intentándolo y no sabes la ilusión que me hace, así que mil gracias».
MAYO
El ex concursante de OT 2023 se ha mostrado emocionado con esta gran oportunidad: «Para mostrar mi proyecto artístico no se me ocurre nada mejor que Benidorm Fest. Me hace mucha ilusión que veáis lo que he preparado para vosotros. Veréis un Mayo divertido, rompedor y juguetón».
Mikel Herzog Jr
«Estoy feliz, más feliz no puedo estar. Me hace muchísima ilusión», desveló el hijo de Mikel Herzog. Y añade: «Va a representar mucho para mí porque va a ser mi primer pasito en solitario con un tema propio, y qué mejor sitio que el Benidorm Fest para hacerlo».
Miranda! y bailamamá
«Estoy muy feliz, muy emocionada, entre amigos y con mucha ilusión», comentó la interprete de Miranda!. «Va a ser muy fuerte, esperemos que les guste y les sorprenda. Estamos alucinados, es un festival muy importante», explicaron. Y fuero más allá: «Nos conocemos de hace un tiempo, pero esto nos da chance a conocernos aún más».
Rosalinda
La andaluza se ha emocionado tras confirmarse su participación en el festival: «Lo había intentado, pero este año me he empeñado con más ahínco y con un maravilloso equipo que me ha acompañado». Además, no dudó en definirse: «Rosalinda es una muchacha de los Palacios y Villafranca que lleva cantando copla desde los 5 años y esperando que llegue este momento».
The Quinquis
«Lo vamos a dar todo», aclaran, nada más aparecer en el plató de Prado del Rey. «Para nosotros es una experiencia que va a ser un bombazo. Sobran las palabras, lo más importante es disfrutar esta experiencia», aseguran. ¡Nos harán disfrutar muchísimo!
Tony Grox y LUCYCALYS
«Hemos hecho un concepto muy guay», han comenzado diciendo, y añaden: «Ha sido muy guay cómo nos conocimos, que fue un rodaje. Coincidimos, empezamos a escuchar lo que hacíamos cada uno… y pa’lante», explican. Estamos convencidos de que no nos dejarán indiferente con su propuesta.
Temas:
- Benidorm Fest