Qué va a pasar con el Benidorm Fest tras la renuncia de España a Eurovisión

La retirada de España de Eurovisión 2026 tras la confirmación de la participación de Israel deja en la duda un tema que apasiona a muchos eurofans: ¿qué ocurrirá con el Benidorm Fest, el certamen de preselección oficial para escoger al representante español en el festival europeo?

Poco después de conocerse la ausencia de España en el Festival de Eurovisión en mayo de 2026, la duda quedó despejada, ya que el presidente de RTVE, José Pablo López, aseguró que la salida de Eurovisión no afectará al futuro del Benidorm Fest, que continuará celebrándose en 2026 pese a la ruptura con la UER. Es más, la corporación pública afirma que reforzará su apuesta por el evento musical.

«RTVE ha decidido retirarse de Eurovisión, pero nuestro compromiso con Benidorm Fest sigue intacto y redoblaremos nuestros esfuerzos. RTVE trabaja para que este 2026 tengamos el mejor Benidorm Fest de nuestra historia y seguiremos dando lo mejor para su consolidación como el gran festival de la música en España. Benidorm Fest 2026 será sencillamente espectacular», ha escrito López en sus redes sociales.

RTVE publicaba un comunicado para explicar su renuncia a Eurovisión 2026: «No gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», ha remarcado.

RTVE rompe con Eurovisión pero mantiene su Benidorm fest

La decisión de abandonar Eurovisión llegó este jueves, después de que la UER confirmara que Israel participará en la edición de 2026, que se celebrará en Austria. En el transcurso de la Asamblea y tras la intervención de los representantes de los diferentes países, se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor de las nuevas medidas, 264 en contra y 120 abstenciones, informa RTVE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se había posicionado públicamente a favor de la expulsión israelí por la situación en Gaza, y para presionar contra Israel. «Si nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia y se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco, por tanto, debería hacerlo Israel», reclamó en mayo.

España no ha logrado la expulsión de Israel pese a forzar una votación secreta que posibilitaba que hubiera más votos en contra de la participación de Israel. La pregunta que se ha sometido a votación en la primera jornada de la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) era: «Sobre la base de que la UER implementara el paquete de nuevas medidas y acciones esbozadas en la sesión, ¿se acuerda continuar con el Festival de Eurovisión 2026 como lo hace actualmente?». Había tres respuestas:

SÍ (satisfecho con los cambios y no se requiere votación sobre la participación del CES)

NO (no satisfecho con los cambios y desea votar sobre la participación del CES)

Abstención.

RTVE ha anunciado en un comunicado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.