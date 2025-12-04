España se retira de Eurovisión al no lograr la expulsión de Israel pese a forzar una votación secreta

RTVE ha anunciado que se retira de Eurovisión 2026 tras confirmarse que Israel podrá participar en la edición del año que viene. Como había garantizado el Gobierno de Sánchez, España se retira del Festival de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya votado a favor de cambiar las normas del certamen en su Asamblea General de este jueves, lo que implica que Israel podrá participar en la edición de 2026. Además de la delegación española, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia han anunciado su salida del festival.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se había posicionado públicamente a favor de la expulsión israelí por la situación en Gaza, y para presionar contra Israel. «Si nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició la invasión de Rusia y se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco, por tanto, debería hacerlo Israel», reclamó en mayo.

España no ha logrado la expulsión de Israel pese a forzar una votación secreta que posibilitaba que hubiera más votos en contra de la participación de Israel. La pregunta que se ha sometido a votación en la primera jornada de la asamblea de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) era: «Sobre la base de que la UER implementara el paquete de nuevas medidas y acciones esbozadas en la sesión, ¿se acuerda continuar con el Festival de Eurovisión 2026 como lo hace actualmente?». Había tres respuestas:

SÍ (satisfecho con los cambios y no se requiere votación sobre la participación del CES)

NO (no satisfecho con los cambios y desea votar sobre la participación del CES)

Abstención.

RTVE ha anunciado en un comunicado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

Anuncia que «la salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14 del mismo mes.

RTVE, junto con otros siete países, había solicitado por escrito la votación secreta en la Asamblea, y añade que «la presidencia de UER ha denegado a RTVE la realización de una votación específica sobre la participación de Israel.

«Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo», asegura la televisión pública española.

RTVE también ha solicitado una votación sobre la posible suspensión temporal de la participación de KAN por un periodo mínimo de un año, con la opción de una revisión posterior al término de este periodo, y ha avanzado que, en caso de no aprobarse, RTVE no podrá participar en esta edición.

En su intervención ante la Asamblea General previa a las votaciones, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha explicado que la Corporación «reconoce y valora» las medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia para defender los principios y valores centrales del Festival de Eurovisión. “Sin embargo, consideramos que estas medidas son insuficientes”, ha señalado.

«No gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral», ha remarcado.

En el transcurso de la Asamblea y tras la intervención de los representantes de los diferentes países, se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia. Las nuevas normas han salido adelante con 738 votos a favor de las nuevas medidas, 264 en contra y 120 abstenciones, informa RTVE.