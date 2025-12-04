La tele de Sánchez da el cante y se va de Eurovisión tras hacer el ridículo

Pese a que España trató de chantajear a la Unión Europea de Radiofusión (UER) condicionando su participación en el próximo festival de Eurovisión a la expulsión de Israel, el resultado es que los miembros del organismo han optado de forma mayoritaria por la presencia de la nación hebrea y, en consecuencia, RTVE ha tomado la decisión histórica de retirar a nuestro país del certamen. El órdago del presidente del ente público, José Pablo López, el mandado de Pedro Sánchez, resultó un fiasco absoluto, de modo que su campaña para expulsar del festival a Israel ha pinchado en hueso y la consecuencia es que España se queda fuera del concurso. El certamen no será emitido siquiera por la televisión pública, que ha hecho un ridículo espantoso. Podría emitir en su lugar -es una sugerencia- el concierto de coros y voces de Ferraz, que arrasarían en audiencia. Sólo otros cuatro países secundaron el boicot a Israel: Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos, mientras otras naciones como Alemania hicieron lo contrario que España: anunciar que no participarían si Israel era expulsada. Está claro quién ha ganado y quién ha perdido. De modo que la sanchista televisión pública española se va con la música a otra parte en una portentosa exhibición de estulticia y falta de visión.

Lo que ha quedado de manifiesto es que España no pinta nada y que su capacidad de influencia es nula. Abanderar una causa como esta y terminar en franca minoría demuestra hasta qué punto Pedro Sánchez -que trató de rentabilizar hasta la náusea su oposición a Israel por su intervención militar en Gaza- se ha quedado más solo que la una en Europa. Fuimos en plan chuleta a la reunión de la UER y salimos trasquilados. Pedro Sánchez pasará a la historia por ser el primer presidente del Gobierno bajo cuyo mandato España no participará en Eurovisión. Otro hito. Menudo cante.