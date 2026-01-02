Mediaset contraataca y coloca a Iker Jiménez para competir contra Pablo Motos y Broncano

Comienza el 2026 en Mediaset con cambios potentes para cambiar su crisis de audiencia. El grupo de comunicación ha anunciado hoy dos de enero que durante todo este mes, Horizonte, el espacio presentado por Iker Jiménez pasará a emitirse de lunes a miércoles en el access prime time de Cuatro como los jueves en prime time (su horario habitual). Durante estas cuatro semanas, First Dates pasará a emitirse en Telecinco, manteniendo su cita con los espectadores en la franja de access prime time de lunes a miércoles. Por lo tanto, Jiménez y Carlos Sobera competirán directamente contra David Broncano (La Revuelta) y Pablo Motos (El hormiguero).

2025, el año con mejor share de la historia de Horizonte en Cuatro. Con una media del 9,1% de cuota (603.000 espectadores), el espacio presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter ha batido su récord anual, con un incremento de 1,3 puntos (+17%) respecto a 2024 (7,8%) y de 2,3 puntos respecto a 2021, su primer año de emisión en la cadena (6,8%), cifras que corroboran la tendencia al alza del programa y su conexión con sus seguidores.

Para celebrar estos excelentes resultados, en una fecha aún por determinar del

mes de enero y durante todo un mes, Horizonte saltará al access prime time de Cuatro de lunes a miércoles, además de mantener su emisión habitual los jueves en prime time.

Durante el periodo que Horizonte se emita en el access prime time de Cuatro, First Dates pasará a emitirse en la franja de access prime time de Telecinco de lunes a miércoles.

‘Horizonte’, espacio de referencia en la parrilla de Cuatro

El pulso permanente a la actualidad nacional e internacional, el análisis de los temas que más preocupan a los ciudadanos junto a un amplio plantel de colaboradores y expertos y el estilo directo, claro y cercano de Iker Jiménez y Carmen Porter han convertido a Horizonte en uno de los programas más emblemáticos de Cuatro, con un seguimiento cada vez mayor entre la audiencia.

Horizonte ha firmado en 2025 su mejor dato anual de espectadores (603.000) desde 2021 y se ha situado también como el programa con mejor share (9,1%) del año en Cuatro. El espacio ha logrado situarse cada año desde su estreno por encima de la media de la cadena, marcando en 2025 la mayor diferencia histórica: +3,2 puntos.

En su franja de emisión, se ha alzado en 2025 como tercera opción entre todas las cadenas, superando ampliamente a su directo competidor (4,7%). Ha logrado ser lo más visto en su horario de emisión en la noche de los jueves en siete ocasiones, incluyendo las cuatro últimas entregas del año emitidas el 27 de noviembre y el 4, 11 y 18 de diciembre.

Precisamente el programa del pasado 11 de diciembre también se ha alzado como el de mayor cuota de pantalla en 2025 con un 12,3% de share (742.000 espectadores). Y seis de los 10 programas más vistos en la historia de

‘Horizonte’ se han emitido a lo largo de 2025.

Además, Horizonte ha destacado entre los espectadores del target comercial (11,1%), superando a su directo competidor por 6,7 puntos (4,4%), entre los de 45-64 años -con un 11,1% en 45-54 años y un 10,7% en 55-64 años- y entre los residentes en Castilla-La Mancha (14,6%), Baleares (12,2%), Aragón (11,8%),

Asturias (11,6%), Murcia (11,3%), Andalucía (10,3%) y Canarias (9,8%). Ha

batido a su directo competidor en todos los segmentos geográficos y de edad.

Por último, el espacio producido en colaboración con Alma Producciones ha registrado en 2025 una media de 2.328.000 contactos por programa, con una fidelidad del 25,9%, y ha acumulado a lo largo del año 18,8 millones de espectadores únicos (18.847.000), el 40% de la población.