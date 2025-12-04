El sector de defensa español: «Ya fabricamos electrónica de potencia sin dependencia de China»

La industria española de defensa está dando pasos decisivos para reducir su dependencia tecnológica de terceros países, especialmente de China, según quedó de manifiesto este jueves en la mesa redonda «La industria de defensa ante el reto de financiación» celebrada en las I Jornadas de Defensa de OKDIARIO en el hotel Wellington de Madrid.

Manuel de Oliveira Astray, director comercial del Grupo Amper, reveló que su empresa ya está fabricando electrónica de potencia en España y trabajando en desarrollar capacidad nacional de almacenamiento energético «sin dependencia de China», que actualmente controla tanto el recurso base del litio como la fabricación de todas las celdas de baterías.

«Hay una capa que es la parte de componentes, donde la mayor parte siguen viniendo de Asia. Pero hay una siguiente capa que es la de integración de esos componentes en una placa funcional que te permita hacer una utilidad», explicó De Oliveira. El directivo subrayó que «ahí ya tenemos capacidades nacionales y ya estamos fabricando esa electrónica de potencia en España», aunque reconoció que todavía sobre componentes que «no son nuestros».

«Para garantizar el bienestar necesitamos energía soberana»

El representante de Amper puso el foco en un sector crítico que va más allá de la defensa: el almacenamiento de energía. «Para garantizar el bienestar de la sociedad tenemos que ser capaces de garantizar que proveemos de la energía necesaria. Hoy por hoy, todo lo que tiene que ver con almacenamiento de energía, la dependencia ya no de Europa, sino de Occidente, de las capacidades chinas es fundamental», advirtió.

De Oliveira detalló que Amper tiene una larga experiencia en gestión de energía en infraestructuras críticas como aeropuertos y hospitales, y ha desarrollado los sistemas eléctricos de «prácticamente todos los barcos de la Armada». Ahora, la empresa trabaja en «convertirnos en proveedores de energía para distintos entornos con nuestra propia electrónica de potencia y también con nuestra propia capacidad de almacenamiento».

Las lecciones de la pandemia: «No éramos capaces ni de fabricar mascarillas»

Fernando Panduro, director de Relaciones Corporativas de Aicox, recordó las duras lecciones aprendidas durante la pandemia: «En el COVID-19 se demostró que una tela con unas cuerdas, unas mascarillas, no éramos capaces de suministrar a la población. Entonces tenemos que fabricar. Si queremos ser relevantes y defendernos de las amenazas, tenemos que fabricar».

Panduro anunció que Aicox, que comenzó a fabricar en 2017 en San Agustín de Guadalix, está ampliando su capacidad productiva a 40.000 metros cuadrados adicionales. «Si las empresas no somos conscientes de que tenemos que fabricar, siempre tendremos que comprar fuera y dependeremos de la globalización», advirtió el directivo, quien recordó que la pandemia «nos dio una buena lección con componentes electrónicos y otros muchos productos».

«El tiempo es tan importante como la tecnología»

Fernando Fernández, CEO de Escribano Mechanical & Engineering Group, subrayó que la situación actual ha revelado una variable crítica: el tiempo. «El tiempo es tan importante como la tecnología. Lo que ha comentado Manuel, no solo hay que tener la capacidad, no es que hay que tener la tecnología, sino que hay que tenerlo en tiempo. Lo que hoy es vital, mañana está obsoleto», afirmó.

El CEO de Escribano destacó la importancia de «atacar las tecnologías base» para evitar cuellos de botella: «El no atacar las tecnologías base hace que te quemen un chip y no seas capaz, que te conviertas en un integrador. Puedes tener esa capacidad industrial, pero el chip no te viene y no vas a poder ser capaz de reemplazarlo por otro si no lo tienes tú».

Los participantes en la mesa, moderada por el corresponsal económico de OKDIARIO Eduardo Segovia, coincidieron en que la clave del éxito está en la colaboración estructurada entre empresas tractoras, compañías medianas y pymes especializadas.

Pedro Pablo Pérez, director general de TRC, enfatizó que «la palabra clave ahora es oportunidad» pero advirtió de la necesidad de que las inversiones actuales generen «una sostenibilidad real» más allá de las ayudas públicas. «No se trata de que hagamos 250 piezas que están ya requete inventadas en otro sitio. Aquí lo que tenemos es que ser capaces de, con este dinero, ser un motor tractor para que España sea un referente», subrayó.

Manuel de Oliveira, de Amper, defendió el papel de las empresas medianas como tier one que ayudan a estructurar grandes programas y garantizar que «esas capacidades por las que apueste defensa estén aquí dentro de 40 años». «Hay que garantizar que esas pymes están aquí dentro de 40 años y para eso hay que organizar una estructura», concluyó el directivo.