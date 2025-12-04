Quiénes son los presentadores del sorteo del Mundial 2026

El Kennedy Center de Washington DC será el escenario que albergará el sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial 2026 de fútbol. Este próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, España conocerá a sus rivales en un formato histórico que contará hasta con 12 grupos distintos formados por cuatro combinados, que estarán divididos en diferentes grupos por ranking FIFA. Este sorteo estará presentado por varias personalidades de distintos sectores. También tendrá actuaciones de tres artistas reconocidos a nivel mundial.

Quiénes presentarán el sorteo del Mundial 2026

Los encargados de presentar el sorteo del Mundial 2026 serán Kevin Hart, Heidi Klum y Danni Ramirez. «Es realmente especial poder participar nuevamente en el sorteo final, después de haberlo hecho hace 20 años en mi país», afirmó Klum, quien regresará a esta ceremonia mundialista tras haber formado parte del evento durante la edición de 2006 en Alemania.

Ramírez, por su parte, expresó: «Crecí jugando al fútbol, y tener la oportunidad de presentar este sorteo, conocer a leyendas mundialistas y conversar con ellas es un sueño hecho realidad. Que el torneo se celebre en Estados Unidos, donde nací, y en México, tierra donde están parte de mis raíces, lo hace todavía más especial».

Quién es Kevin Hart

Kevin Hart es un actor, comediante y productor estadounidense conocido por su estilo humorístico en el cine, la televisión y los escenarios de stand-up. Nacido en Filadelfia en 1979, Hart ha protagonizado numerosas películas de comedia de éxito internacional, como Jumanji: Bienvenidos a la jungla y Un espía y medio, además de destacar por sus especiales de comedia en plataformas de streaming. Reconocido por su carisma y energía, Hart también ha participado en programas de televisión y ha trabajado como presentador en importantes galas y eventos deportivos, lo que lo convierte en una figura ideal para conducir el sorteo del Mundial.

Todo sobre Heidi Klum

Heidi Klum es una supermodelo, presentadora y empresaria alemana reconocida internacionalmente por su carrera en la moda y el entretenimiento. Nacida en Berlín en 1973, Klum alcanzó la fama como ángel de Victoria’s Secret y ha sido imagen de numerosas campañas de marcas de prestigio mundial. Además de su trayectoria en las pasarelas, ha destacado como presentadora y jueza en programas de televisión como Project Runway y ha participado en importantes eventos internacionales. Su experiencia frente a las cámaras y su carisma la convierten en una figura ideal para presentar ceremonias de gran relevancia.

Quién es Danny Ramírez

Danny Ramírez es un actor estadounidense de ascendencia latina, reconocido por su versatilidad en cine y televisión. Nacido en Chicago, Ramírez ha participado en producciones destacadas como On My Block, la serie de Netflix que le dio reconocimiento internacional, y películas como Top Gun: Maverick. Con una carrera en crecimiento, se ha destacado por interpretar personajes carismáticos y dinámicos, ganándose un lugar en el panorama audiovisual contemporáneo. Su talento y presencia en pantalla lo han convertido en una figura emergente muy seguida por el público joven.

Qué artistas actuarán en el sorteo del Mundial 2026

La ceremonia contará con actuaciones en vivo espectaculares. El tenor Andrea Bocelli, reconocido como una de las voces clásicas más admiradas a nivel mundial, se presentará junto al cantante Robbie Williams, estrella internacional del pop, acompañados por la versátil artista estadounidense Nicole Scherzinger. Tras el sorteo, Village People cerrará el espectáculo con su emblemática interpretación de Y.M.C.A., una de las canciones más icónicas de la música disco.