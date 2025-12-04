Cómo es el sorteo del Mundial 2026: funcionamiento, bombos y cruces

El Kennedy Center de Washington DC será el escenario que albergará el sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial 2026 de fútbol. Este próximo viernes 5 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, España conocerá a sus rivales en un formato histórico que contará hasta con 12 grupos distintos formados por cuatro combinados, que estarán divididos en diferentes grupos por ranking FIFA. A continuación, os explicaremos todos y cada uno de los detalles del sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Tal y como hemos detallado líneas atrás, en el sorteo habrá un total de 48 combinados divididos en cuatro bombos distintos, con un menor y un mayor coeficiente y ranking FIFA. Cabe destacar que los conjuntos de cada bombo no se podrán enfrentar entre ellos en la fase regular, por lo que volverían a verse las caras en las eliminatorias de la competición, siempre y cuando lleguen a cruzarse y ganen sus respectivos partidos.

El número 1 del ranking FIFA no podía faltar a la cita. ¡¡𝗖𝗟𝗔𝗦𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟!! #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/7ATAaeGjAa — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 18, 2025

Bombo 1

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Estados Unidos

México

Canadá

Bombo 2

Australia

Austria

Colombia

Corea del Sur

Croacia

Ecuador

Irán

Japón

Marruecos

Senegal

Suiza

Uruguay

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Catar

Arabia Saudí

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Los seis clasificados de las Repescas (4 de la UEFA y 2 Intercontinentales)

Cómo es el sorteo del Mundial 2026

Según explica la FIFA, el sorteo arrancará sacando todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán lógicamente entre los grupos A y L. A partir de ahí, se procederá a sacar las bolas del bombo 2, posteriormente las del 3 y las del 4, y así sucesivamente hasta que salgan las 48 selecciones clasificadas. ¿Qué ocurre con los países anfitriones? Serán asignados a las posiciones A1, en el caso de México, B1, por Canadá, y D1, Estados Unidos.

Cuántos grupos habrá en el Mundial 2026 y cómo son los cruces

Teniendo en cuenta que habrá 48 selecciones clasificadas, y un total de 4 de bombos, pues cada grupo (12 en total) contará con un total de 4 selecciones que pelearán por acceder a las eliminatorias de la Copa del Mundo. Como en cada edición, pasarán a la siguiente fase los dos mejores del grupo y se quedarán fuera el 3º y 4º clasificado.

Tras la introducción de este nuevo formato, el sorteo también dictará sentencia en cuanto a los cruces de la competición, pues en esta edición habrá una ronda más, es decir, desde los dieciseisavos de final, un reto que multiplica su complejidad al introducir una ronda más que los aficionados al fútbol, lógicamente, disfrutarán y agradecerán al máximo por favorecer el espectáculo.

Qué selecciones son cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026

Las potencias futbolísticas del panorama internacional estarán encuadradas en el bombo 1 del sorteo del Mundial 2026, es decir, estos primeros 12 combinados son los que más ‘papeletas’ tienen para poder conquistar el título mundial en suelo estadounidense, entre los que destacan sobre todo España, actual campeona de Europa, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México y Canadá.