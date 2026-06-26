Muere de un infarto López de la Riva, secretario general del Ayuntamiento de Madrid

El secretario general del pleno del Ayuntamiento de Madrid, Federico Andrés López de la Riva, ha fallecido este viernes tras sufrir un infarto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, estudia con los grupos políticos la conveniencia d cambiar la fecha sobre el debate sobre el Estado de la Ciudad de Madrid, que estaba fijado para el próximo martes 30 de julio.

Federico Andrés López de la Riva Carrasco fue jurista y funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Desde noviembre de 2012 desempeñaba el cargo de Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, responsabilidad desde la que garantizó el correcto funcionamiento jurídico e institucional del máximo órgano de representación política municipal.

Su perfil combinó una profunda formación en Derecho con una amplia experiencia en funciones de asesoramiento jurídico, fe pública y garantía de la legalidad. Entre otros puestos de responsabilidad, fue letrado del Tribunal Constitucional, donde contribuyó al estudio y aplicación del Derecho constitucional.

Como Secretario General del Pleno, dirigió la Secretaría General, asesoró jurídicamente al Pleno y a sus órganos, dio fe de sus actuaciones y veló por la correcta tramitación de los procedimientos y acuerdos municipales, desempeñando un papel esencial en la seguridad jurídica, la transparencia y el buen funcionamiento institucional del Ayuntamiento.