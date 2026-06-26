Feria de San Pedro de Burgos 2026: el regreso de Roca Rey y el impacto de Borja Jiménez se miden en el Coliseum del 28 de junio al 2 de julio con los toros de Bañuelos

Burgos ya está metida de lleno en sus fiestas de San Pedro y San Pablo, y como cada año, junto a conciertos, actividades en la calle y ambiente en el centro, vuelve también la feria taurina del Coliseum. Se celebra entre el 28 de junio y el 2 de julio y reúne varios festejos seguidos, casi sin descanso, en plena semana grande de la ciudad.

La Feria de Toros de Burgos por las fiestas de San Pedro y San Pablo forma parte del programa desde hace años y aunque el cartel siempre destaca por contar con nombres importantes, este 2026 va a contar con una mezcla bastante reconocible de nombres habituales del circuito, algún perfil que viene creciendo y presencia local para asegurar tirón en casa. Con eso se arma una feria de cinco días bastante compacta en la que ya comienzan a sonar nombres como el de Roca Rey o el de Borja Jiménez.

Fechas y programación de la feria taurina de Burgos 2026

A continuación, te detallamos todas las fechas de esta Feria de Burgos 2026 cuyo arranque llega el domingo.

El ciclo arranca el 28 de junio con una tarde de rejoneo. Están anunciados Sergio Galán, João Ribeiro Telles y Lea Vicens, con toros de Benítez Cubero .

Están anunciados . Al día siguiente, el 29 de junio, hay corrida con toros de Ave María . En el cartel aparecen Sebastián Castella, Borja Jiménez y Marco Pérez , que sigue sumando presencia en este tipo de ferias.

. En el cartel aparecen , que sigue sumando presencia en este tipo de ferias. El 30 de junio llega una de las combinaciones más comentadas, con Morante de la Puebla, Emilio de Justo y el burgalés Jarocho, en este caso con reses de Juan Pedro Domecq. Es uno de los días en los que más gente suele concentrarse dentro del recinto.

llega una de las combinaciones más comentadas, con en este caso con reses de Juan Pedro Domecq. Es uno de los días en los que más gente suele concentrarse dentro del recinto. El 1 de julio está programada otra de las citas señaladas, con Andrés Roca Rey, Morenito de Aranda y Tomás Rufo. Para ese día se anuncian toros de El Parralejo.

Para ese día se anuncian toros de El Parralejo. El cierre será el 2 de julio, con El Fandi, Manuel Escribano e Ismael Martín, en una corrida con toros de Luis Algarra.

Y antes de todo esto, hoy viernes 26 de junio hay un concurso de recortadores, que en la práctica funciona como previa de lo que viene después. Si no puedes acudir a la feria y ver todo el cartel en directo, se puede seguir a través del canal autonómico La 7 de Castilla y León y la plataforma de pago One Toro

Nombres propios del cartel

Más allá de cómo se valore cada cartel, hay varios nombres que destacan por encima del resto, sobre todo por el tirón que tienen o por el momento en el que llegan. Roca Rey vuelve a Burgos y eso, año tras año, suele traducirse en más público. No es algo nuevo, pero sigue pasando. Su presencia el 1 de julio es uno de los puntos fuertes del ciclo. También aparece Borja Jiménez, que lleva tiempo ganando visibilidad y que entra en el cartel del día 29. Es uno de esos perfiles que se están moviendo bastante en ferias de este tipo.

Luego está la parte local con Morenito de Aranda y Jarocho que son toreros que la gente de la zona sigue más de cerca y aunque lo de jugar en casa pesa, lo cierto es que a la vez, son de los más esperados y si tienen buenas tardes, serán ampliamente vitoreados.

El Coliseum y el ambiente de esos días

Todos los festejos de esta Feria de Burgos por las fiestas de San Pedro y San Pablo se celebran en el Coliseum de Burgos, la antigua plaza de toros de El Plantío que durante estas fechas se adapta para este tipo de eventos. Es el punto donde se concentra toda la programación taurina mientras dura la feria y se encuentra en el barrio de Humanes

Fuera de ahí, la ciudad está en otra cosa. Las fiestas de San Pedro van mucho más allá y se notan en el ambiente desde por la mañana hasta bien entrada la noche. Hay conciertos, peñas, actividades en la calle, zonas llenas y todo eso acaba mezclándose con los festejos taurinos hasta el próximo jueves 2 de julio.

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Los fiestas de San Pedro y San Pablo

En el caso de que tengas pensado acudir a la Feria de Burgos, y a la vez, quieras disfrutar un poco de las Fiestas de San Pedro y San Pablo te dejamos un pequeño resumen de fechas y de lo más destacado estos días: