Jacques Cousteau, oceanógrafo: «Para la abeja y el delfín la felicidad es existir; el hombre debe descubrir esto y maravillarse por ello»

Las reflexiones y mensajes relacionados con la naturaleza y la relación del ser humano con el planeta son recurrentes en redes sociales. Un legado que ha ido recorriendo toda la historia y que ha estado marcado por uno de los mejores oceanógrafos, Jacques Cousteau. Entre las numerosas citas del científico que estudia los océanos se encuentra la siguiente: «La felicidad de la abeja y la del delfín es existir. La del hombre es descubrir esto y maravillarse por ello». Un claro mensaje que va más allá del océano y que promueve el respeto por el medio ambiente.

Su significado

El experto defiende que el conocimiento era la base para proteger la naturaleza. Además, a través de sus vivencias buscaba la atención del resto, queriendo despertar su curiosidad y admiración por los ecosistemas marinos. Por lo tanto, su popularizada frase señala que los animales son felices conviviendo en armonía con su entorno, mientras que el ser humano debe usar su capacidad de pensar para valorar esa armonía y cuidar la naturaleza. Esto convierte el asombro en una forma de felicidad.

¿Quién fue Jacques Cousteau?

Jacques Cousteau (1910-1997) fue un oceanógrafo, explorador, inventor y documentalista francés considerado uno de los mayores divulgadores de la vida marina. El profesional tuvo una larga carrera en la que consiguió el privilegio de dirigir numerosas expediciones a bordo del emblemático barco Calypso. Allí, documentó la riqueza de los océanos y alertó sobre las amenazas que enfrentaban los ecosistemas marinos. Además, sus documentales y libros despertaron el interés mundial por la conservación de los mares, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes en la defensa del medio ambiente del siglo XX.

El legado en la actualidad

Con el paso de los años, las palabras de Cousteau se mantienen en la actualidad, momento en el que el cambio climático, la contaminación de los océanos y la pérdida de biodiversidad son frentes que empeoran. Un pensamiento recuerda la importancia de observar, aprender y valorar el mundo natural como un paso imprescindible para conservarlo. Así que, el mensaje es una referencia para científicos, ambientalistas y personas interesadas en la protección del planeta.