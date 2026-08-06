‘The Shards’ llega a Disney Plus: todo sobre la nueva serie de Ryan Murphy que adapta una novela superventas del New York Times

A diferencia de la cartelera estival, las plataformas de streaming no han generado un calendario de estrenos demasiado llamativo. Sí, Netflix ha encontrado productos virales recurrentes como Te encontraré y HBO Max ha lanzado su última temporada de La Casa del Dragón, pero ninguna de ellas es en esencia una serie diseñada explícitamente para el mercado veraniego. Hoy, dicha tendencia cambia completamente gracias a Hulu y Disney Plus: The Shards, lo nuevo de Ryan Murphy, acaba de irrumpir en el catálogo de la casa del ratón.

El showrunner norteamericano es uno de los principales impulsores del true crime en las marcas de vídeo bajo demanda. Como tal, Murphy no representa documentales del subgénero, aunque sí se apropia de los asesinos más turbios de la historia real americana para trasladarlos a diferentes antologías que, de alguna forma, radiografían parte de la oscuridad cultural de su país. Ahí está Monstruo o American Crime Story. Ahora, esa pasión por el thriller y la complejidad siniestra de los asesinos en serie se mantiene dando el salto a la adaptación de la reconocida novela del escritor superventas del New York Times, Bret Easton Ellis. Publicado a comienzos del 2023, en España el libro se comercializó bajo el nombre de ‘Los destrozos’. Un material que la crítica literaria ha catalogado como uno de los mejores trabajos de Ellis y donde, a través de 600 páginas cargadas de tensión psicológica y pura paranoia, se narra la vida de un grupo de jóvenes asediados por la presencia de un asesino en serie.

‘The Shards’: sinopsis y reparto

La trama de The Shards se ambienta en un instituto de alta alcurnia en Los Ángeles de los 80. Allí, Brent, un joven aspirante a escritor, comienza a sentir que su vida se tambalea con la llegada de un nuevo alumno misterioso, Robert Mallory. Una irrupción que coincide con el miedo provocado por ‘The Trawler’, un asesino en serie que tiene atemorizados a los adolescentes de la ciudad californiana.

El casting principal se conforma con jóvenes actores emergentes como Igby Rigney (Misa de medianoche), Graham Campbell (Late Fame) y la presencia de la debutante Hayes Warner. Además, cuenta con la mediática participación de la hija de Cindy Crawford, Kaia Gerber (Mother Mary), y el hijo de Richard Gere, Homer Gere (Euphoria). Equilibrando la edad de los protagonistas, aparecen perfiles notorios como el de Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Chris Conner.

Tal y como han revelado Murphy y Ellis, la ficción mantendrá el tono y la atmósfera inicial de la novela, introduciendo cambios destinados a estirar la historia. Porque una de las premisas del proyecto es la de abrir la narrativa a una franquicia multi-temporada, dando espacio al desarrollo de varias subtramas de personajes secundarios. Ellis ejerce como producto ejecutivo y cocreador junto a Murphy, así que todos los supuestos cambios tienen la aprobación del responsable del material primigenio.

En definitiva, The Shards promete ser la serie que nos enganche a Disney Plus en las próximas vacaciones y que encandilará a aquellos a los que les gustaron otros relatos como las adaptaciones de Patricia Highsmith (El talento de Mr. Ripley) o series como You.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada? ¿Están todos disponibles?

Por el momento, Disney Plus ha lanzado hoy los dos primeros capítulos de The Shards. El resto de episodios (8 en total) llegarán de forma semanal, cada jueves, con un desenlace previsto para el 10 de septiembre.