Joaquín Caparrós sufre un cáncer de colon

El Sevilla FC ha anunciado en un comunicado oficial que Joaquín Caparrós, ex entrenador del equipo hispalense, padece cáncer de colon. El utrerano, que ostenta el cargo de Presidente de Honor del club al que ha dirigido en cuatro etapas diferentes, ha sido diagnosticado con esta enfermedad a los 70 años de edad. Caparrós entrenó al Sevilla por última vez en la recta final de la temporada 2024/25.

El equipo sevillista ha sido el primero en confirmar este hecho a través de un comunicado en su página web. «El Sevilla FC desea transmitir su máximo apoyo y cariño a nuestro Presidente de Honor, Joaquín Caparrós, quien ha sido diagnosticado de cáncer de colon. El querido ex entrenador sevillista, que cuenta con todo el apoyo de sus familiares, amigos y del sevillismo en general, ya se encuentra sometido al pertinente tratamiento médico», ha detallado el club de la capital andaluza.

Por último, el Sevilla ha enviado un mensaje de ánimo a su Presidente de Honor y una de las figuras más reconocidas del club en el último siglo: «El Sevilla FC quiere igualmente desearle una pronta recuperación, para la que sin duda Joaquín tirará de su casta y coraje habituales. ¡Nunca te rindas, Joaquín!». Con el equipo sevillista logró el ascenso a Primera División tras proclamarse campeón de la categoría de plata en la temporada 2000/01, durante su primera etapa en el banquillo hispalense.

Trayectoria de Joaquín Caparrós en el fútbol español

A Joaquín Caparrós no le faltarán mensajes de ánimo y cariño desde todo el fútbol español. El ex entrenador es una figura muy querida dentro de nuestro fútbol, en el que ha entrenado a muchos equipos de diferentes categorías. Sus etapas más largas, además de sus ya comentados años en Sevilla, fueron en el Recreativo de Huelva (1996-1999) y el Athletic Club (2007-2011). El utrerano también ha dirigido a Villarreal, Deportivo de la Coruña, Mallorca, Levante y Osasuna; entre otros.

A nivel internacional, Joaquín Caparrós vivió su primera experiencia lejos de nuestras fronteras en el Neuchâtel Xamax de Suiza, en 2011. También entrenó en Qatar, en el Al-Ahli, en 2017. Su única aventura en el fútbol de selecciones fue como seleccionador de Armenia, combinado al que dirigió entre 2020 y 2022. Tras tres años de parón, regresó al Sevilla FC para hacerse cargo del equipo en los últimos partidos de la temporada 2024/25. Actualmente, ostenta el cargo de Presidente de Honor del club hispalense; al que dirigió durante 248 partidos oficiales en cuatro etapas diferentes.