Zendaya y Robert Pattinson se casan en HBO Max: fecha de estreno de ‘El drama’, el atípico drama romántico que te dejará con la boca abierta

Antes de compartir casting en el relato homérico de Christopher Nolan y, mucho antes de que podamos verlos por el desierto de Dune: Parte tres, Zendaya y Robert Pattinson protagonizaron el presente año una de las propuestas fílmicas más originales de la temporada. Sí, tras un recorrido exitoso por cines, HBO Max acaba de anunciar la fecha del ficticio enlace nupcial de las estrellas. El drama se prepara para tener una nueva vida en la plataforma propiedad de Warner Bros., mientras paralelamente ambos actores siguen conquistando el patio de butacas internacional con proyectos como La Odisea y Spider-Man: Brand New Day.

El drama aterrizó en las salas de nuestro país el pasado 29 de mayo, después de una campaña promocional repleta de creatividad en la que se publicaron anuncios de compromisos falsos en periódicos y se diseñaron páginas web falsas que imitaban a las invitaciones de matrimonio reales. Todo ello, aprovechando de forma muy inteligente los mediáticos rumores del casamiento secreto entre la actriz y su pareja en la vida real, el también actor Tom Holland. La cinta contó con un presupuesto de 28 millones de dólares y su paso por la cartelera tuvo una recepción fantástica que terminó cosechando 132 millones para las arcas del sello independiente A24. El punto de partida es el siguiente: ¿Hasta dónde llega el amor cuando un oscuro secreto, en un ejercicio de honestidad, sale a la luz?

‘El drama’: los límites del perdón y la destrucción de la confianza

La trama de El drama nos pone en la piel de dos enamorados a punto de casarse. Su relación es perfecta. Ambos poseen una química brutal, construida durante años a través del respeto, la escucha activa y el amor que se profesan. Sin embargo, y tras un inocente juego con una pareja amiga, un profundo secreto de uno de ellos sale a la luz. Ese ejercicio de sinceridad va trastocando la confianza, desencadenando un juego psicológico que pone en duda todo lo que cada uno creía saber del otro.

Desde la revelación, el director Kristoffer Borgli radiografía, a través del humor y la incomodidad más absoluta, la ruptura de la idea preconcebida que las parejas tienen de sus almas gemelas. Un estilo de fina sátira que el director noruego ya explotó en la aplaudida Dream Scenario (2023), aunque aquí Borgli traslada aquella paranoia colectiva a la intimidad de una relación que avanza hacia una espiral cargada de una rectitud moral, donde se pondrá de manifiesto esa realidad tan humana de definir a las personas por sus actos o pensamientos del pasado.

Junto al pletórico magnetismo que despiertan Zendaya y Pattinson, el elenco de la cinta completa su casting secundario con Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Gates, Jordyn Curet, Michael Abbot Jr., Damon Gupton y Sydney Lemmon.

¿Cuándo llega a HBO Max?

El drama estará disponible en el catálogo de HBO Max a partir del próximo 24 de agosto.