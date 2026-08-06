Infantino amenaza con dejar a la FIFA sin libertad de expresión por su crisis: «No toleraremos más ataques»

Infantino está acorralado. El presidente de la FIFA se vio obligado a disculparse después de asegurar que cometió errores con su proyecto de privatizar el Mundial. Una iniciativa que provocó la oposición de la UEFA y de varias federaciones, lo que ha provocado que no tenga garantizada su continuidad al frente del mayor organismo del fútbol. Sin embargo, ha querido hacer chantaje con el precedente que sentaría si acabara dimitiendo del cargo.

Tras la reunión celebrada este miércoles con los altos cargos en Rabat, la FIFA ha subrayado que «confía plenamente» en que las decisiones tomadas y «fortalecerán la gobernanza dentro de su institución y ayudarán a restablecer la confianza» perdida por la propuesta Forward Enterprise, «reconociéndose los errores cometidos».

«La alta dirección de la FIFA confía plenamente en que los resultados de la reunión de hoy fortalecerán la gobernanza de la FIFA, ayudarán a restablecer la confianza en la organización y nos permitirán prepararnos para los grandes eventos y desafíos que se avecinan de manera unida y transparente, al tiempo que continuamos con nuestra misión de desarrollar el fútbol en todo el mundo», indicó en una nota de prensa.

De hecho, tanto su secretario general, Mattias Grafström, como los componentes de su Junta Directiva presentes en Rabat «reafirmaron» nuevamente «su pleno apoyo» al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, «como único funcionario elegido por las 211 asociaciones miembro». Por su parte, Infantino correspondió ese apoyo y agradeció a la Administración de la FIFA «su labor necesaria y excepcional en la consecución de su visión», según añadió el comunicado tras la reunión mantenida en Marruecos en plena polémica por la Copa Mundial de 2030.

Infantino se refugia pese a los errores

«Se acordó que los procesos, las comunicaciones y las interacciones entre el presidente, el secretario general y la Junta Directiva que respaldan la consecución de esta visión pueden y deben mejorarse continuamente en términos de su eficacia y eficiencia», agregó el texto. «Se reconoció la magnífica labor de la Administración de la FIFA, que garantizó el éxito de la Copa Mundial 2026, y que no habría sido posible sin que el presidente, el secretario general y la Administración hablaran con una sola voz y trabajaran como un solo equipo», apuntó la nota.

«En la reunión también se abordó la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), reconociéndose los errores cometidos. Se acordó que el Consejo y las federaciones miembro no pretendían que se sintieran excluidas del proceso y que este debería haberse gestionado de otra manera», expresó la FIFA sobre su idea de privatizar partes del Mundial.

«Asimismo, se reconoció que también se cometieron errores tras la filtración de la propuesta a los medios de comunicación», recalcó el ente que preside Infantino. «En una carta aparte dirigida al Consejo y a las federaciones miembro, se ofrecieron disculpas por estos errores y se asumió el compromiso de garantizar que no se repitan», aclaró el texto.

«Se llevará a cabo una revisión y se presentará un informe al Consejo en su próxima reunión», informó la FIFA. «Como se comunicó previamente, la propuesta de la FFE, que habría estado sujeta a la aprobación de las asociaciones miembro y del Consejo, ha sido descartada», reiteró.

«Tras la retirada del proyecto, se acordó que la FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y que adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación. Siempre se aprende de esta experiencia y la FIFA seguirá mejorando sus procesos. En este caso, sin embargo, es importante destacar que, si bien se cometieron errores, todo lo que se hizo se realizó en pleno cumplimiento del marco normativo de la FIFA», avisó.

Por último, y sin mencionar nada sobre la final del Mundial 2030, la FIFA aseguró que «colaborará estrechamente con las partes interesadas pertinentes para examinar cómo puede seguir apoyando el desarrollo del fútbol a través del programa FIFA Forward, en beneficio de las 211 asociaciones miembro, las Confederaciones y las asociaciones regionales».