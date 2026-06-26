TVE recula ante la oleada de críticas por subtitular a la madre de Fabián Ruiz: «Perdón a los andaluces»

A TVE no le ha quedado otro remedio que admitir el tremendo error que cometieron por subtitular a la madre de Fabián Ruiz, jugador de la Selección Española, únicamente por su acento andaluz. Una decisión que provocó millones de críticas y que dejó muy tocada a la cadena pública en pleno Mundial. A raíz de que el propio futbolista se pronunciase sobre ello, no les ha quedado más remedio que tener que disculparse con toda la población andaluza.

Fue en la emisión del documental ‘Denominación de Origen’, donde hablaba de la vida personal de algunos futbolistas de la Roja, incluido el centrocampista. A pesar de que Fabián no fue subtitulado, sorprendió mucho que su madre sí lo estuviera. Las redes sociales estallaron con razón contra TVE, lo que dio la visibilidad para que el jugador les lanzase un dardo: «Por último, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Por si lo queréis hacer», expresó en una entrevista en DAZN.

Fue considerado una total falta de respeto al pueblo andaluz y etiquetado como discriminatorio. Una oleada de críticas que hizo que José Pablo López, cabecilla en la presidencia de RTVE, utilizase la Comisión Mixta de Control Parlamentario para enviar un mensaje de disculpa a todos los andaluces, y en especial a la madre de Fabián Ruiz.

«Quiero pedir disculpas de forma expresa y sin ningún tipo de paliativos, en nombre de RTVE a todos los andaluces y andaluzas, entre los que me encuentro yo mismo porque soy andaluz, y muy especialmente a Chari Peña, que es la madre de Fabián Ruiz», dijo antes de intentar empatizar con Chari Peña por ser también andaluz. «Le confieso que me duele doblemente. El acento andaluz, el habla andaluza, es riqueza y patrimonio de nuestra cultura y jamás se puede tratar como una barrera idiomática que necesite traducción. Estamos revisando qué es lo que falló en nuestros protocolos para que no vuelva a repetirse», zanjó.