De la Fuente: «Con lo de Arabia no nos vale»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará este viernes, sábado de madrugada, en territorio nacional, a España y Uruguay. El combinado nacional no hace cuentas y busca la victoria ante el conjunto charrúa para terminar primero de su grupo. El empate le valdría siempre que Cabo Verde no gane por tres goles o más a Arabia Saudí. Antes de comparecer en la rueda de prensa quiso trasmitir su pésame al pueblo venezolano.

«La actuación del otro día invita a no hacer cambios, pero estoy muy contento también con los que salieron. Se han ganado ese reconocimiento tanto por lo que hicieron en el partido como por cómo están entrenando. Yo ya sé el equipo que va a jugar, pero esta noche le daremos un último repaso», explicó.

El riojano insistió en que España todavía tiene margen de mejora y recordó que, a medida que avance el Mundial, el nivel de exigencia será cada vez mayor. «Necesitamos dar nuestra mejor versión porque cada rival será más difícil. Terminamos con muy buenas sensaciones contra Arabia Saudí, pero con eso no nos vale. Tenemos que seguir mejorando y ser más acertados porque cada partido será más complicado», señaló.

De la Fuente tampoco quiso dejarse llevar por la euforia tras el 4-0. «Vivimos alejados de los análisis externos. El análisis que nos importa es el nuestro. En el segundo partido entramos de una manera diferente porque tenemos experiencia y sabemos cómo reaccionar. Ahora nos espera Uruguay, un grandísimo rival, con futbolistas que juegan en Europa, México o Brasil. Nos va a exigir nuestra mejor versión. Ellos se juegan muchísimo y nosotros también. Trataremos de llevar la iniciativa desde el primer minuto», afirmó.

Preguntado por el reencuentro entre Álex Baena y Fede Valverde, el seleccionador rebajó cualquier polémica. «Baena es un grandísimo profesional y Fede también. Lo que ocurra en el campo dependerá de ellos. Será un partido muy exigente para cualquiera y la dureza forma parte del fútbol. Ellos se juegan mucho y nosotros también. No puede ser de otra manera en un Mundial», comentó.

El técnico también quiso poner en valor la implicación de toda la plantilla y lanzó un mensaje a aquellos jugadores que no están siendo titulares. «Son los futbolistas los que hacen mejores al resto. Si fueran conformistas, este equipo no rendiría como lo hace. Es una suerte tener jugadores que aceptan cualquier papel. Pueden jugar más o menos, pero todos son importantes. En la Eurocopa los partidos más importantes los resolvieron los jugadores que salieron desde el banquillo. Ese es el mejor ejemplo».

De la Fuente también destacó el enorme apoyo que está recibiendo la Selección durante el Mundial. «Lo vivimos en Puebla y lo de Guadalajara está siendo espectacular. Estamos sintiendo muchísimo cariño». Además, reconoció que los resultados del torneo están demostrando la enorme igualdad existente. «Estamos viendo casi todos los partidos y lo que más me llama la atención es la igualdad. Cada vez cuesta más ganar. Las diferencias entre selecciones son mínimas y cualquier rival te puede complicar la vida».

Por último, tuvo palabras de admiración hacia Marcelo Bielsa, el técnico al que se enfrentará por primera vez. «Soy un gran admirador suyo. Cuando entrenó al Athletic estuve varios meses viendo todos sus entrenamientos y los tengo grabados. Aprendí muchísimo de él porque fue un innovador. Es un honor enfrentarme por primera vez a un entrenador como Bielsa».

Para terminar, el seleccionador volvió a rechazar cualquier exceso de confianza y dejó claro que toda la concentración está puesta únicamente en Uruguay. «No pensamos en lo que puede pasar después. Antes fueron importantes Cabo Verde y Arabia Saudí y ahora sólo existe Uruguay. Los que hemos sido futbolistas sabemos que todos los partidos son difíciles. Ya habrá tiempo para hablar de lo que venga».

«Los 26 están con una motivación excepcional. Víctor está avanzando y cada vez está más cerca de su recuperación. Todos tienen esa ansiedad positiva por jugar. Lo que tenemos que hacer es mantener nuestra identidad, saber cuáles son nuestras fortalezas y seguir mejorando. Y, si me permite, ha hablado de Mikel Oyarzabal. Es uno de los grandes. Por fin estamos empezando a reconocerle en España. Madre mía», aseguró.

Por otro lado, habló de la sociedad que forman Dani Olmo y Pedri. «Pero igual que me convence con Fabián, con Merino o con Zubimendi. No pueden jugar los 26. En el sistema que utilizamos sólo pueden jugar tres centrocampistas. Me gustaron mucho el otro día, pero también me gusta cuando salen los demás. Es una suerte la que tengo, ya lo sé. Son de los mejores del mundo; para mí, los mejores».

«Mikel Oyarzabal es una persona muy inteligente y eso se ve en el terreno de juego. Para mí es uno de los mejores delanteros jugando al espacio y entre líneas. Esa interpretación que tiene del fútbol la poseen muy pocos futbolistas. Hay que saber mantener los pies en el suelo y él lo hace. Está tranquilo, sobrio. Cada día me encandila más», comentó.

De la Fuente también explicó el plan con Lamine Yamal y Nico Williams. «De la misma manera que Nico está más justo… En los partidos se toman decisiones según se van desarrollando. Algunos, por el ritmo que tienen, acumulan más desgaste que otros. Valoraremos tanto a Lamine como a Nico y decidiremos lo que sea mejor para el equipo. Veremos si es desde el inicio o una vez comenzado el partido. Ellos lo entienden así. Saben que esto es un equipo con todas las letras y esa generosidad de todos los jugadores es una de nuestras grandes fortalezas».

También habló de cómo es el Lamine persona: «Es un chico de 18 años que está en periodo de madurez, de crecimiento. Tiene un talento único, de los llamados a ser genios del fútbol. La consecuencia de todas estas virtudes de un chico de 18 años que sabe aguantar la presión mediática como lo hace, le lleva a ser un futbolista genial. Está en crecimiento y tenemos que acompañarle. Ese es Lamine Yamal. Está muy centrado en el camino que debe recorrer».

Por último, volvió a deshacerse en elogios hacia Marcelo Bielsa. «Marcelo, como todos, ha evolucionado. Hizo que el Athletic jugara maravillosamente bien, con aquel partido para enmarcar en Old Trafford. Antes utilizaba un marcaje al hombre mucho más exigente y ahora ha evolucionado en esa faceta. También entiende, como todos los entrenadores, que las ideas tienen que adaptarse a las características de los jugadores. Su mayor virtud es sacar el máximo rendimiento a todos los equipos que ha entrenado», concluyó.