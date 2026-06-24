Fabián responde a la humillación de TVE a su madre: «Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos»

Fabián Ruiz salió en defensa de su madre con un dardo dirigido a TVE, que recientemente había subtitulado unas palabras de su progenitora por tener acento andaluz. El centrocampista de la selección española no dejó pasar la oportunidad en una entrevista difundida este miércoles para responder a la humillación a la que la televisión pública sometió a su familiar.

Durante la concentración en Chattanooga, antes de partir hacia Guadalajara, los jugadores de España volvieron a atender a los medios de comunicación desplazados al Mundial, un ritual previo a cada partido. Fabián tuvo esa charla con la televisión que emite el torneo en nuestro país, DAZN, y no dudó en dar la cara por su madre.

Al terminar la conversación con el periodista Pablo Pinto, Fabián Ruiz quiso poner el broche de la siguiente manera, reivindicando la única manera de hablar de los andaluces. «Por último, si alguien en la entrevista no me entiende, podéis poner subtítulos por mi acento andaluz. Por si lo queréis hacer», esgrimió.

Fabián fue uno de los pilares de Luis de la Fuente en la conquista de la Eurocopa en 2024, pero el Mundial no ha arrancado como a él le gustaría. Una actuación irregular en el primer encuentro de la fase de grupos ante Cabo Verde le costó la suplencia en el segundo con Arabia Saudí. Fue Pedri quien ocupó su posición en el doble pivote y ahora tocará descubrir si frente a Uruguay recupera la titularidad.