Oyarzabal: «Si para ganar el Mundial no tengo que marcar más goles, lo firmo ahora mismo»

Mikel Oyarzabal (Eibar, 1997) vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Después de firmar dos goles y una asistencia frente a Arabia Saudí, el delantero de la selección española atiende a OKDIARIO en la Baylor School, cuartel general de España durante el Mundial. Tranquilo, cercano y fiel a su manera de entender el fútbol, habla de Uruguay, de la altitud de Guadalajara, de Luis de la Fuente y de una Real Sociedad que sigue considerando su casa.

Pregunta: El siguiente partido ya es Uruguay. Esto parecía que iba a ser una final por el liderato y ahora llegan ellos más tocados.

Respuesta: Así es el fútbol, así son los Mundiales y las competiciones cortas, en las que cualquier despiste te puede jugar una mala pasada. Creo que están todas las posibilidades abiertas y el partido será igual de bueno.

P: Cabo Verde no era tan mala selección como mucha gente pensaba.

R: Nosotros cuando la vimos ya sabíamos que no iba a ser tan fácil como mucha gente se pensaba. El otro día contra Uruguay demostró que por algo están aquí y que quieren hacer algo importante. Hay que darle valor a ellos también.

P: Luis de la Fuente contó que hablaron antes del partido contra Arabia porque estaba tocado físicamente. ¿Cómo fueron esas horas?

R: Bien. Después del pequeño susto y de las pruebas me dijeron que estaba todo bien y eso te tranquiliza. Hasta el último momento estaba un poco justo. Hablé con Luis el día anterior y decidió que estaba bien para jugar. Hay alguna molestia, pero dentro de lo normal.

P: Ha pasado de aquel dato de los 30 minutos sin tocar balón contra Cabo Verde a hacer dos goles y una asistencia en Arabia.

R: El fútbol funciona así. En todo momento hice lo que creía que era mejor para que el equipo se viera beneficiado y lo volvería a hacer si me volviera a tocar. Son anécdotas. En seis días cambia todo.

P: Claudio Vázquez nos explicaba que vais a modificar algunas rutinas por la altitud de Guadalajara. ¿Os preocupa?

R: No sé si haremos algo especial o no, ya nos lo dirán estos días. Tuvimos la experiencia de Puebla y nos sirvió para comprobar que se nota. Nos tocará adaptarnos igual que a ellos.

P: El doctor decía que en Puebla notó una fatiga mayor en ustedes. ¿La percibieron?

R: Más que la fatiga durante el partido, era la sensación de que te costaba coger aire después de un esfuerzo. Creo que es inevitable. Por mucho que te adaptes, lo vas a notar.

P: Uruguay está concentrada en México. ¿Eso les da alguna ventaja?

R: No. Les va a tocar lo mismo que a nosotros. No creo que les sirva ni para bien ni para mal.

P: ¿Hacen cuentas con el empate o van a salir a ganar?

R: Ir pensando en eso tiene muchas papeletas de que salga mal. Nosotros confiamos en nosotros mismos. Vamos a salir a ganar y luego veremos cómo se desarrolla el partido.

P: ¿Cómo vivieron la alerta que obligó a interrumpir el entrenamiento?

R: Empezamos a entrenar y a los diez minutos nos tocó volver dentro. Es una circunstancia que existe aquí y tenemos que convivir con ella.

P: ¿Qué tiene la Real Sociedad para que nunca haya sentido la necesidad de marcharse?

R: Nunca sabes lo que puede pasar en la vida. Pero la Real me cogió con 14 o 15 años siendo un chaval. Me trataron de maravilla, me ayudaron con la educación y me echaron un capote en todo lo que necesitaba. Tengo allí a mi familia, a mi mujer, a mis amigos. Tengo todo cerca. Me siento querido y valorado. Y eso es muy difícil de encontrar.

P: Da la sensación de que muchos jugadores son especialmente felices en San Sebastián.

R: Será por la cultura que tenemos allí, por la ciudad, por la gente y por todo lo que rodea a Donosti. Creo que es una mezcla de muchas cosas.

P: Después de dos goles y una asistencia, mucha gente le considera ya una estrella mundial.

R: Yo no me considero eso. Ni lo pienso ahora cuando las cosas van bien ni cuando van mal. Sigo siendo el mismo que era hace una semana o hace cinco años.

P: ¿Cómo es Mikel Oyarzabal?

R: Un tío tranquilo, familiar y que cuando tiene confianza se abre más a la gente. Quizá por nuestra cultura nos cuesta un poco más al principio, pero cuando cogemos confianza somos personas de confiar.

P: ¿Qué significa Luis de la Fuente para usted?

R: Llevo prácticamente nueve o diez años coincidiendo con él. Hemos vivido muchísimas cosas juntos y sobre todo muchos éxitos. Al final se crea un vínculo inevitable que es muy bueno también para la convivencia.

P: Siempre que se habla de grandes delanteros del Mundial no aparece su nombre, pero es de los mejores.

R: La confianza que tengo yo con Luis creo que él también la tiene conmigo. Eso es bueno e importante dentro de un vestuario y dentro de este mundo.

P: Ya es séptimo máximo goleador histórico de España. ¿Se marca algún objetivo?

R: Mi objetivo es que a nivel colectivo podamos alargar esto todo lo posible. Si para eso no tengo que marcar ningún gol más, lo firmo ahora mismo.

P: La pregunta que le estamos haciendo a todos sus compañeros. ¿España va a ganar el Mundial?

R: Ojalá.