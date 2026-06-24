TVE discrimina a la madre de Fabián Ruiz y la subtitula por hablar en andaluz

TVE la ha vuelto a liar. Esta vez lo ha hecho en la emisión del documental ‘Denominación de origen’ después de recibir muchas críticas en redes sociales por discriminación. Un espacio que iba a estar dedicado a contar las historias de varios jugadores de la Selección Española y de su entorno, y que ha generado incredulidad al ver cómo decidieron subtitular a Chari Peña, madre de Fabi Ruiz, por hablar con acento andaluz.

El hecho de hacerlo con ella fue algo que sorprendió a muchos espectadores porque el futbolista sevillano, que comparte el mismo acento, no tuvo subtítulos durante sus intervenciones. Un detalle que no pasó para nada inadvertido, al ser algo forzado, y del que no tardaron en aparecer duras críticas. Especialmente en una escena en la que se producía una conversación telefónica entre Fabián y su madre, en la que solo ella era subtitulada.

Una falta de respeto para la madre de Fabián Ruiz

Aunque, principalmente, todos los ataques fueron contra TVE. En redes argumentaron que ningún acento está por debajo de otro y pidieron unas disculpas a Chari Peña, un pilar fundamental que apoyó siempre a Fabián para llegar a lo más alto: «Es mi madre, la persona más importante de mi vida. Todo lo que tengo se lo debo a ella», explicó después de que su madre explicase todo lo que hizo para que jugase al fútbol: «Con 13 años yo ya estaba trabajando, siempre en el campo. Iba al colegio, pero empecé a trabajar desde muy chica», reflexionó.

También contó cómo tanto Sevilla como Betis se interesaron en el fichaje de Fabián Ruiz: «El Sevilla le propone a mi madre un sueldo para llevarme a entrenar». Finalmente, se fue en el Betis y a cambio Chari tenía un trabajo fijo como limpiadora. «Entraba a las siete de la mañana, me iba a las dos, luego tenía que llevar a Fabián a las cuatro de la tarde a entrenar», dijo.

Muchos usuarios consideraron que esta decisión es una falta de respeto absoluta hacia el andaluz, denunciando un trato diferente respecto a otros acentos. Un hecho por el que también se le pidieron explicaciones a ‘El Perro Andaluz’, presentador de TVE que siempre ha salido en defensa de la cultura andaluza y que esta vez se mantuvo en silencio.

El debate traspasó fronteras y no se limitó a Andalucía. En el mismo documental también se subtitularon las declaraciones de Fori Domínguez, uno de los entrenadores que ayudó a formar a Pedri en sus primeros años como futbolista. Esta decisión volvió a generar críticas, ya que otros participantes canarios del reportaje no fueron subtitulados. De nuevo, la cadena pública ha quedado señalada por su criterio a la hora de elegir qué acentos debían ser subtitulados.