El alcalde de Camas señala a un periodista de OKDIARIO y difunde un falso superávit de 3.368 millones

El alcalde socialista de Camas, Víctor Manuel Ávila Muñoz, ha utilizado su perfil de Instagram para cargar públicamente contra un periodista de OKDIARIO. Todo ello tras la publicación por parte de este periódico sobre el gasto municipal destinado a la construcción de un bulevar con una escultura de Sergio Ramos. En su publicación, el regidor acusó al periodista de difundir una fake news, además de hacer referencias a su pasado profesional, asegurando que había ocupado un puesto de responsabilidad política vinculado a un partido diferente al PSOE.

La polémica surge después de que OKDIARIO publicara una información sobre los 116.500 euros que el Ayuntamiento de Camas va a gastar en un bulevar con una escultura de Sergio Ramos. Una información extraída de la Plataforma de Contratación del Estado. En dicho artículo también se indicaba que el Ayuntamiento mantenía una deuda de aproximadamente 180.000 euros, dato correspondiente al ejercicio 2024 y extraído de la última información oficial disponible.

En respuesta, el alcalde negó que el consistorio atravesara una situación económica complicada y acompañó su publicación con una captura de pantalla obtenida de una búsqueda en Google en la que aparecía la cifra de 3.368 millones de euros como supuesto superávit del Ayuntamiento de Camas en 2024.

Sin embargo, esa cifra no corresponde en ningún caso al municipio sevillano. Los 3.368 millones de euros hacen referencia al remanente agregado del conjunto de los ayuntamientos españoles en el ejercicio presupuestario de 2024, por lo que utilizar ese dato para sostener la situación financiera del Ayuntamiento de Camas resulta incorrecto y puede inducir al error de los vecinos de la localidad.

Las cuentas oficiales del Ayuntamiento reflejan una realidad muy distinta. Según la liquidación presupuestaria correspondiente al ejercicio 2024 a la que ha podido acceder OKDIARIO, el consistorio cerró el año con un remanente de tesorería positivo cercano a los 14 millones. Esta cifra, aunque evidencia una situación de estabilidad financiera, dista enormemente de los más de 3.300 millones difundidos por el alcalde en sus redes sociales.

Por tanto, la crítica del regidor a la información publicada por OKDIARIO se produjo acompañada de un dato económico que no pertenece al Ayuntamiento de Camas, sino al conjunto de las entidades locales españolas. Además de cuestionar el contenido de la noticia, el alcalde dirigió ataques personales contra el autor de la información al afirmar que había desempeñado responsabilidades políticas bajo las siglas de otro partido diferente al suyo.

El periodista en cuestión desarrolló en el pasado funciones dentro de la Junta de Andalucía tras ser designado por Ciudadanos, circunstancia que no guarda relación alguna con el contenido de la información publicada ni con la documentación oficial utilizada para elaborarla.

La noticia difundida por OKDIARIO se apoyaba en datos oficiales sobre el coste de la actuación urbanística y en la última información disponible en el Ministerio de Hacienda sobre la deuda del municipio correspondiente a 2024. El hecho de que el Ayuntamiento presente un remanente positivo no contradice la existencia de deuda, ya que ambos indicadores económicos pueden coexistir y reflejan conceptos presupuestarios bien diferentes.