El Ayuntamiento socialista de Camas se gasta 116.500 € en un bulevar con una escultura de Sergio Ramos

El Ayuntamiento de Camas, dirigido por el socialista Víctor Manuel Ávila, aprobó un contrato privado «para el diseño, fabricación y adquisición de esculturas para el Boulevard Sergio Ramos». En el mismo, hay varios objetos a destacar en un desglose que tiene, como actor principal, una escultura llamada Cabezazo Gol, cuyo precio asciende a 57.870 euros. Junto a otros artículos –como siluetas y letras–, la cifra de todo ello en su conjunto asciende a 116.500 euros.

En la memoria justificativa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, exponen que todo esto va en relación con la remodelación de la Avenida Alcalde Manuel Cabello, cuya intervención está «destinada a transformar un eje histórico de tránsito en un espacio emblemático de encuentro y cohesión social». Por todo ello, sale a la luz este proyecto de este bulevar en el que se instalarán esculturas de Sergio Ramos y elementos complementarios “que contribuyan a la unidad artística del conjunto”.

La pieza principal del conjunto será una escultura central que representará el icónico gol de Sergio Ramos en el minuto 93 de la final de la Champions League 2014. El valor de la misma asciende a 57.870 euros. Alrededor de ésta, se desarrollarán otros elementos escultóricos «que refuerzan la narrativa artística» del bulevar. Entre estos se encuentran: varias siluetas de trofeos, una silueta de Ramos y las letras que darán nombre a dicha vía pública. El precio total de todo ello está cifrado en los 26.624 euros.

Además de lo comentado anteriormente, al mismo presupuesto se tendrían que añadir los gastos derivados del diseño y modelado 3D más el transporte y el montaje. Ambos asuntos costarán 33.093 euros. Así, la totalidad del conjunto de este Boulevard Sergio Ramos asciende, exactamente, a los 116.587,49 euros.

Un Ayuntamiento con 180.000 euros de deuda

Según los últimos datos oficiales de 2024, el Ayuntamiento de Camas tenía una deuda de 180.000 euros a fecha de diciembre de ese año. Por ello, resulta cuanto menos curioso cómo el alcalde socialista de esta localidad sevillana, Víctor Manuel Ávila, ha decidido gastar cerca de 120.000 euros en un bulevar de Sergio Ramos.

Seguramente, éste sea, para muchísimas personas, un reconocimiento más que merecido. Pero teniendo en cuenta que ese dinero serviría para eliminar deuda del consistorio, muchos cameros seguramente no entiendan que su Ayuntamiento no haya sido algo más austero en este tema.