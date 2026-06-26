El Gobierno dio otro contrato de 4 millones a Barrabés sin cumplir los requisitos: «Que el resto no lo sepa»

La UCO de la Guardia Civil ha acreditado que Red.es adjudicó a la empresa del grupo Barrabés un tercer contrato de 4.053.500 euros financiado con fondos europeos FEDER pese a que la UTE adjudicataria no había presentado un documento exigido expresamente en los pliegos como requisito necesario.

Más grave aún: un evaluador del organismo público propuso por correo electrónico el 30 de diciembre de 2020 ocultar esa carencia deliberadamente para que los competidores no pudieran detectarla y reclamar. La frase quedó escrita: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal.»

El contrato en cuestión es el expediente 044, denominado «Servicio de oficina Acelera Pyme-Servicio de apoyo y asesoramiento» con un presupuesto de 4.053.500 euros.

Fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas formada por Innova Next SL —empresa del grupo Barrabés, vinculado a Begoña Gómez— y KPMG, y formalizado el 20 de abril de 2021.

El atestado de la UCO que ha desvelado en primicia OKDIARIO describe este contrato como un tercer expediente investigado en paralelo a los ya conocidos 014 y 016, los contratos de formación digital adjudicados a la UTE Barrabés-The Valley por más de ocho millones de euros y cuya manipulación en las puntuaciones ha quedado documentada en los correos internos de Red.es.

Libro blanco ocultado

El contrato 044 exigía en sus pliegos que los licitadores presentaran un «libro blanco» como parte del criterio 3, que tenía un peso del 60% sobre los criterios sujetos a juicio de valor. Se trataba de un documento de referencia con requisitos específicos: resumen ejecutivo, casos de éxito y ejemplos de aplicación a sectores productivos.

La UTE Barrabés-KPMG no lo presentó. El evaluador, técnico del Área de Transformación Digital de Red.es y vocal técnico en las mesas de contratación, detectó la carencia al revisar el informe de valoración y propuso por escrito enmascararlo: «Esto no lo pondría para que el resto de licitadores no sepa que no ha incluido un libro blanco como tal.»

El contraste con el trato dispensado a otras empresas es demoledor. IDC Research España recibió 2 puntos en ese criterio porque «en un anexo indica cómo se realizaría un documento de referencia-libro blanco, pero sin desarrollar ningún aspecto de su contenido», calificándose su propuesta como «muy pobre, incompleta e insuficiente».

La UTE Mainjobs-Fidesol obtuvo 3 puntos porque presentó «un ejemplo de documento sobre la metodología ágil de gestión de proyectos SCRUM» que no contenía «todos los aspectos requeridos en el pliego». La UTE Barrabés-KPMG, pese a no haberlo presentado, recibió la mejor calificación en ese criterio: 8,5 puntos.

El informe de la UCO señala que este mismo patrón de «predilección» hacia Barrabés había quedado acreditado en los expedientes 014 y 016, donde el mismo director de Economía Digital, Luis Prieto, firmó los informes de valoración. En el contrato 044, el firmante fue también Prieto.

Contrato Barrabés-KPMG

La relevancia del expediente 044 trasciende la mera irregularidad puntual. El atestado de la UCO revela que fue precisamente el análisis de los correos relativos a este contrato lo que desencadenó la escalada de la investigación.

La Guardia Civil al analizar los expedientes 014 y 016 encontró referencias al 044 que apuntaban a un modus operandi idéntico: favorecer a la misma empresa, por el mismo director, ocultando las mismas carencias.

Esa constatación llevó a la Fiscalía Europea a acordar el 20 de abril de 2026 la avocación del expediente 044, es decir, asumir su investigación al entender que la financiación con fondos FEDER lo situaba dentro de su competencia.

Sin embargo, la representación procesal de Juan Carlos Barrabés recurrió esa decisión, y el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que actúa como juzgado de garantías, estimó el recurso mediante auto del 4 de junio de 2026 firmado por el magistrado Antonio Piña.

La Fiscalía Europea, en decreto del 8 de junio de 2026 firmado por los fiscales Laura Pellón, Antonio Zárate y Luis Miguel Jiménez, acató la resolución y remitió todo el material al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, donde el juez Juan Carlos Peinado instruye el procedimiento ante el Tribunal del Jurado por corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación y apropiación indebida. Se juzgará, si no lo impide la Audiencia Provincial el 13 de julio, a Begoña Gómez, a su asesora y al propio Barrabés.

Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez

Conexión previa

Resulta llamativo, además, que la conexión entre Barrabés y Red.es anterior a estos contratos también aparece documentada en el atestado.

Un correo interno de mayo de 2020 recoge que el director general David Cierco, al organizar un evento con empresas colaboradoras, hizo saber que «le gusta Barrabés y sobre las demás no tiene una preferencia concreta.» La predilección, al parecer, no empezó con la valoración de las ofertas. Ya contaron con él para un seminario oficial.

Tres contratos, el mismo adjudicatario, el mismo director firmante, y en los tres casos indicios de irregularidades documentadas por la Guardia Civil. El juicio con jurado y la Fiscalía Europea tendrán que determinar si todo eso fue una insólita coincidencia o, como sugieren los correos que nadie pensó que acabarían en manos de la UCO, una decisión tomada mucho antes de que se abriera el sobre con las ofertas.

Comunicado oficial

Red.es ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para defenderse de la pieza separada abierta por el juez Peinado sobre el expediente 044 (Acelera Pyme). El organismo alega que ese contrato no fue financiado finalmente con fondos europeos, que Begoña Gómez no firmó ninguna carta de apoyo para él —sí para los otros dos (el 014 y el 016)—, y que el libro blanco no era un requisito previo a la adjudicación sino un documento a entregar durante la ejecución, que la UTE sí presentó posteriormente.

Sobre los correos de la UCO, Red.es sostiene que las discrepancias entre evaluadores son propias de una valoración técnica razonada y que esas mismas conversaciones reconocen la excelencia de la oferta adjudicada.

Sin embargo, el comunicado de Red.es no afecta al núcleo de la investigación más grave. Los contratos 014 y 016 —los que sí cuentan con financiación europea, los que sí fueron avalados por Begoña Gómez con sus cartas, y los que concentran los correos más explosivos sobre la manipulación de notas a favor de Barrabés— siguen siendo investigados por la Fiscalía Europea.

Lo que ha ocurrido es que al ceder a Peinado la parte del expediente 044 sin fondos europeos, la Fiscalía ha tenido que remitir el atestado la UCO completo, sin recortarlo, aunque lo sustancial de esa investigación permanece en manos europeas. En síntesis: Red.es responde por el contrato menor y sin huella de Begoña, mientras que los dos contratos con ocho millones, con fondos de la UE y con las cartas de la esposa del presidente, siguen en secreto de sumario en Bruselas.