La tarde del jueves, la barbarie se abrió paso de nuevo en Torre Pacheco (Murcia) cuando un inmigrante argelino le reventó la cabeza a martillazos a dos subsaharianos en la calle, a plena luz del día y ante decenas de testigos que grabaron estas imágenes. Antes había intentado hacer lo mismo con otro inmigrante africano que consiguió escapar con heridas de menor gravedad tras rajarle el cuello con una botella.

Los videos, no aptos para los más sensibles, captan los segundos posteriores a la agresión brutal a martillazos, con el agresor y una de las víctimas cubiertos de sangre en medio de la calle Juan Carlos I, sobre las 18:00 horas de la tarde.

El ciudadano senegalés, al que las imágenes muestran tendido en el suelo junto a su agresor, sufrió heridas de extrema gravedad tras recibir varios golpes con un martillo. Fueron los vecinos los que le prestaron ayuda de inmediato y le mantuvieron con vida hasta la llegada de los sanitarios. Ahora permanece ingresado entre la vida y la muerte, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Virgen de la Arrixaca.

A otro le rajó el cuello con una botella

El segundo herido sufrió lesiones de menor gravedad. Antes, el agresor, le había rajado el cuello con una botella. Los tres, el agresor argelino y las dos víctimas senegalesas, se conocían con anterioridad.

Otra vez. Torre Pacheco. Lo de siempre. Pero no nos acostumbraremos. Nosotros no. Los españoles no. Hay que echarlos. pic.twitter.com/ei4ZK9YgXI — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) June 25, 2026

El diputado europeo de Vox, Jorge Buxadé, se ha hecho eco en la red X de la salvaje agresión y no ha eludido pronunciarse con contundencia sobre hechos tan salvajes: «Otra vez. Torre Pacheco. Lo de siempre. Pero no nos acostumbraremos. Nosotros no. Los españoles no. Hay que echarlos».

La principal línea de investigación de la Guardia Civil de Murcia apunta a que el presunto agresor intentó robar a las dos víctimas y, al resistirse ambos senegaleses, el argelino intentó matarlos a martillazos.