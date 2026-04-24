Lamine Yamal ya es más goleador: termina su temporada con el Barcelona con más dianas que el curso pasado
Ha marcado seis goles más en 10 partidos menos respecto a la temporada anterior
El joven atacante del Barcelona ha sido más goleador que asistente esta temporada; ha dado siete asistencias menos
La progresión de Lamine Yamal no deja lugar a dudas: el joven talento del Barcelona ha dado un salto de nivel notable en apenas una temporada, consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol europeo.
En la campaña pasada, Lamine ya dejó cifras llamativas pese a su juventud. Disputó un total de 55 partidos oficiales en los que firmó 18 goles y repartió 25 asistencias, unos números que evidenciaban su impacto en el juego ofensivo del equipo azulgrana. Su capacidad para desequilibrar, generar ocasiones y asistir a sus compañeros lo convirtió en una pieza clave en el esquema del Barça.
Sin embargo, lo de esta temporada supone un paso más allá. Con 10 partidos menos disputados respecto al curso anterior, el extremo ha logrado mejorar sus registros goleadores de forma significativa. Ha terminado la temporada con 24 goles y 18 asistencias; dada su lesión el pasado miércoles ante el Celta y tras confirmarse, su temporada con el Barcelona ha terminado.
El cambio más evidente está en su relación con el gol. Mientras que la temporada pasada destacaba principalmente por su visión y último pase, en esta campaña, Lamine se ha convertido también en un finalizador mucho más eficaz. Su promedio goleador ha aumentado de forma considerable, lo que le permite influir en los partidos de manera aún más directa.
Además, estos números adquieren mayor valor si se tiene en cuenta la reducción de partidos. El atacante no solo mantiene su impacto, sino que lo ha optimizado, siendo más determinante en menos tiempo. Esta eficiencia es propia de futbolistas consolidados, algo poco habitual en jugadores de su edad.
La comparación entre ambas temporadas confirma que Lamine Yamal no es solo una promesa, sino una realidad en constante crecimiento. Su evolución ofensiva y su capacidad para asumir protagonismo invitan a pensar que el jugador del Barcelona está llamado a marcar una época si mantiene esta progresión.
