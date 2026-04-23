España respira con Lamine Yamal: «Llegará a tope»

La selección española respira con la lesión de Lamine Yamal. Después de unas horas de incertidumbre por la lesión del futbolista del Barcelona, en Las Rozas ya saben que no corre peligro su presencia en el Mundial. España podrá contar así con el que quizás es su principal figura para la cita del próximo verano, donde es una de las favoritas. Aunque no jugará con el Barça más esta temporada, desde el seno del cuerpo técnico de Luis de la Fuente están seguros de que «llegará a tope».

Las pruebas realizadas al delantero culé tras la lesión ante el Celta de Vigo han confirmado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral. Se perderá los seis partidos que quedan de Liga, pero sí que llegará al Mundial. Eso sí, tiene muy complicado estar al 100% para los duelos previos ante Irak y Perú, que servirán a los de Luis de la Fuente de preparación, e incluso al estreno mundialista frente a Cabo Verde, que se jugará el 15 de junio.

Sin embargo, se espera que Lamine Yamal llegue en plenas condiciones para los partidos clave del Mundial 2026. La Selección se enfrentará el 21 de junio a Arabia Saudí en Atlanta y el 27 debería jugarse el primer puesto del grupo ante Uruguay en Guadalajara, en sendos encuentros en los que el futbolista sí que estará y están seguros de que para entonces ya estará totalmente recuperado y podrá mostrar su mejor versión sobre el césped.

El jugador del Barcelona se ha convertido en una pieza capital para la campeona de Europa. Ya lo fue en aquella Eurocopa, en la que se consagró como la gran estrella de la Selección y como uno de los mejores futbolistas del mundo. Dos años después, el reto de Lamine es mayor, puesto que será uno de los líderes de esta España que buscará su segunda estrella en Estados Unidos.

Lamine Yamal llegará al Mundial

El Barcelona ha emitido en la mañana del jueves un comunicado en el que ha informado del alcance de la lesión de Lamine Yamal. El jugador azulgrana cayó lesionado en el duelo contra el Celta de Vigo en el que los culés recuperaron la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid. Lo hicieron con un gol de penalti del futbolista de Rocafonda, que se lesionó en ese momento.

Las pruebas que le han realizado han revelado una lesión en el bíceps femoral que le mantendrá de baja durante lo que resta de temporada. No estará en los partidos en los que el Barcelona se jugará el título de Liga. Un campeonato que, por otro lado, tiene prácticamente sentenciado y que ahora deberá rematar sin su estrella. Sin embargo, la lesión de Lamine ha devuelto la tranquilidad en clave Selección, puesto que no corre peligro su participación en el Mundial y, como señalan desde Las Rozas, están completamente seguros de que llegará en condiciones de ofrecer un rendimiento pleno en la búsqueda de la gloria con España.