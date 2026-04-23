Lamine Yamal no volverá a jugar con el Barça esta temporada, pero sí irá al Mundial

Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se perderá el resto de la temporada con el Barcelona. La estrella blaugrana cayó lesionado el pasado miércoles antes del descanso en el duelo contra el Celta de Vigo tras marcar el único gol del choque de penalti. Lanzó la pelota, notó un pinchazo, se tiró al suelo y pidió el cambio.

«Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial», señaló el Barcelona en su comunicado médico oficial sobre la lesión tras pasar las pruebas médicas este jueves. La estrella blaugrana se marchó del Camp Nou en el minuto 42, antes del final, frustrado y tocado.

Por lo tanto, Lamine Yamal se perderá con el Barcelona los partidos de Liga frente a Getafe, Osasuna, Real Madrid, Alavés, Betis y Valencia. La mejor noticia es para la selección española, ya que estará apto para disputar el Mundial de este verano. La peor noticia es que se pierde el Clásico y la posibilidad de ganar la Liga sobre el césped con su equipo.

Flick pierde a su mejor jugador con la lesión de Lamine Yamal

Hansi Flick terminó el partido contra el Barcelona desencajado, triste y tocado. Sabía que la lesión de Lamine Yamal era una realidad y que perdí a su mejor jugador para intentar ganar la Liga durante las próximas semanas. Una baja muy sensible porque ante el Celta la estrella blaugrana fue el mejor del equipo. Creó todas las ocasiones del equipo mientras estuvo en el campo y marcó de penalti el único gol del encuentro antes de lesionarse y hacer saltar las alarmas.