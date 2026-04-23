Las redes pasan factura a Lamine Yamal por cenar comida basura justo antes de lesionarse

El joven talento del Barcelona, Lamine Yamal, ha sido protagonista en los últimos días por una curiosa secuencia de acontecimientos que mezcla su presencia en un evento de prestigio, un momento cotidiano y un contratiempo deportivo.

A principios de semana, el futbolista azulgrana estuvo en Madrid para asistir a la gala de los Premios Laureus, uno de los eventos más importantes del deporte mundial, donde recibió el premio al mejor deportista joven del año. Consolidando su imagen como una de las jóvenes promesas del fútbol europeo.

Tras su paso por la capital, Lamine regresó a la dinámica habitual del equipo. Sin embargo, durante el viaje de vuelta dejó una escena que no pasó desapercibida en redes sociales. En su cuenta personal de Instagram, publicó unas fotos donde se le puede ver cenando en McDonald’s en el avión de vuelta a Barcelona.

Pero la semana no terminó de la mejor manera para el joven futbolista. En el partido disputado ante el Celta de Vigo, Lamine Yamal tuvo que retirarse por lesión justo después de marcar gol de penalti; en la celebración se tiró al suelo directo, encendiendo las alarmas en el conjunto azulgrana. Aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre el alcance del problema físico, su salida del terreno de juego generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como entre los aficionados.

A raíz de esto, Lamine Yamal ha sido cuestionado y comparado con otros futbolistas que no han cuidado de la mejor manera su alimentación y han llevado a lesiones. En este caso, lo que sabemos es que la temporada de Lamine parece haber llegado a su fin. Esta situación inquieta en Barcelona, pero también en la selección, ya que el Mundial está a la vuelta de la esquina y no contar con la presencia del extremo azulgrana pondría en un aprieto a Luis de la Fuente.