Ni Adidas ni Puma: las zapatillas de montaña cómodas y ligeras que conquistan a los amantes del senderismo

Encontrar unas buenas zapatillas para senderismo no siempre significa apostar por las marcas más populares del mercado. Mientras muchos compradores siguen fijándose en nombres como Adidas o Puma, hay modelos especializados en actividades al aire libre que están ganando protagonismo gracias a su comodidad y rendimiento en la montaña. Es el caso de las Columbia Vertisol Trail, unas zapatillas de senderismo que se han convertido en una opción muy atractiva para los que buscan un calzado ligero, cómodo y preparado para afrontar todo tipo de rutas.

Además, actualmente cuentan con una rebaja del 35% en Amazon, donde pueden encontrarse por 51,95 euros, frente a su precio habitual de 80 euros. Diseñadas para caminar con seguridad sobre caminos de tierra, senderos forestales y terrenos irregulares, las Columbia Vertisol Trail destacan por ofrecer una combinación equilibrada entre comodidad y estabilidad. Uno de los aspectos que más valoran los usuarios es su ligereza, una característica que se agradece especialmente durante rutas largas en las que cada paso cuenta. A diferencia de algunas botas de montaña más pesadas, este modelo permite desplazarse con mayor soltura sin renunciar a la protección necesaria para disfrutar de un día al aire libre con tranquilidad.

La comodidad también juega un papel fundamental en estas zapatillas. Columbia ha apostado por una fabricación pensada para acompañar al pie durante horas, reduciendo la sensación de fatiga y favoreciendo una pisada más agradable. Esto las convierte en una alternativa interesante tanto para senderistas habituales como para los que realizan excursiones ocasionales durante los fines de semana. Además, su diseño transpirable ayuda a mantener el pie más fresco durante los meses de calor, algo especialmente importante en rutas exigentes o en jornadas con altas temperaturas.

Las zapatillas perfectas de Columbia