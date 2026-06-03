Borja Iglesias: «¿Los críticos? Seguro que hay gente que ha hecho méritos para estar aquí, pero yo no decido»

Borja Iglesias atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro amistoso que medirá a España e Iraq en el estadio de Riazor. Este será un encuentro muy especial para el delantero, ya que jugará en Galicia, su tierra. El Panda es una de las grandes novedades de la convocatoria para el Mundial.

El delantero comenzó bromeando sobre la presencia de los gallegos: «Sí, siempre me he encontrado gallegos en cualquier parte. Me siento muy feliz, muy contento. Con ganas». Sobre cómo vivió la convocatoria, comentó lo siguiente: «Estaba bastante tranquilo porque el trabajo estaba hecho, pero cuando empezó la cuenta atrás sí que me puse un poco nervioso».

También habló de la presencia de aficionados en Riazor: «Nunca he sido mucho de prometer. Intento trabajar e intentar demostrar. Vengo a sumar, a disfrutar lo que me toque. Si tengo alguna oportunidad, la aprovecharé. Si no, animaré como el que más». «Siempre es bonito. Reencontrarme con mi familia y amigos es fantástico. Trato de competir de la forma que toca porque creo que es la forma de estar más sano y de que sea lo mejor para todos», añadió.

Desveló qué se llevará seguro al Mundial: «Me llevo mi set para hacer café de filtro, una cámara de fotos y, posiblemente, la Nintendo». Sobre aquello que no apostaban por él en la selección española, fue claro: «Los gustos y las opiniones son así. Yo me centro en hacer mi parte. Seguro que hay gente que ha hecho méritos para estar aquí, pero no soy yo quien decide».

«No tengo esa percepción, la verdad. Soy muy afortunado y, ahora, estoy viviendo la situación más importante en mi carrera como profesional. He trabajado mucho, pero también he disfrutado las cosas», comentó al ser preguntado si cree que le ha costado más que al resto.