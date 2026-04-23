La letra pequeña de la lesión de Lamine y que tiene en vilo al Barça: «Un 30%…»

La lesión de Lamine Yamal es un duro golpe para el Barça… y para la selección española. Con la Liga prácticamente sentenciada en favor blaugrana, la lesión del extremo español preocupa mucho al Barcelona por el tipo de contratiempo que es pero, sobre todo, por la mala fama que tiene ésta una vez recuperada. La letra pequeña de la lesión de Lamine Yamal, según los médicos, es que tiene un alto índice de recaída, en torno al 30%…

Fue tras el lanzamiento del penalti, que supuso el 1-0 –a la postre decisivo para el triunfo del Barça ante el Celta–, cuando Lamine Yamal sintió ese dolor en el isquio que le obligó a pedir el cambio antes del descanso. Lanzó, marcó gol y se fue al momento al suelo pidiendo con rapidez el cambio. El extremo había sentido algo extraño, nuevo para él, y todas las alarmas estaban ya encendidas.

«Tenemos que esperar a mañana… Es un jugador muy importante para nosotros, pero tenemos que aceptarlo», explicaba Hansi Flick tras el pitido final, en sala de prensa, que esperaba que su diagnóstico no fuera «demasiado grave».

A la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto del pinchazo y lesión de Lamine Yamal en los isquios, los primeros informes no son nada halagüeños. Ha sido el respetado especialista en medicina deportiva Pedro Luis Ripoll el que ha confirmado que el tipo de lesión de Lamine es muy delicada, ya que tiene un índice de recaída bastante más alto del habitual en otro tipo de lesiones.

«Esta lesión tiene un índice de recaída del 30%, así que hay que tener mucho cuidado. Hay que ser extremadamente precavidos con los plazos de la recuperación», explicó Ripoll en los micrófonos de Cadena SER, que también aventura tiempo de recuperación según la afectación del isquio: «Si la lesión está situada en el vientre muscular, hablamos de un pronóstico más benigno; en cambio, si está situada en la unión del músculo con el tendón o en el propio tendón, la lesión podría ser más grave: mínimo cuatro o seis semanas».

El Mundial y la llamada de Luis de la Fuente están a la vuelta de la esquina y la lesión de Lamine Yamal, que preocupa y mucho al Barça, también lo hace en la selección española. En relación a esto, Ripoll ha sembrado dudas sobre la citación del extremo, dado el tipo de lesión y ese 30% ante una eventual recaída tras recuperación: «Es muy aventurado hablar en estos momentos sobre si tiene más pinta de rotura o de contractura. En cualquier caso, los seleccionadores como Luis de la Fuente quieren a los jugadores sanos y rodados. Me parece difícil su convocatoria porque el índice de recaída es del 30% y pierde un jugador para el Mundial».

Según Ripoll, estima un mínimo de seis semanas de recuperación en el peor de los casos, cuando quedan 50 días para que dé comienzo el Mundial, con la consiguiente preparación previa que requerirá Lamine Yamal tras su tiempo de pausa. La temporada con el Barça y esta recta final de Liga, parece prácticamente comprometida.