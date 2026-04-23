Lamine Yamal se pronuncia tras su lesión: «Duele más de lo que puedo explicar…»

Lamine Yamal se ha pronunciado a través de sus redes sociales tras conocer en el mediodía de este jueves que se perderá lo que resta de temporada con el Barcelona tras sufrir una lesión muscular en su bíceps femoral anoche en el partido de Liga contra el Celta de Vigo en el Camp Nou.

«Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido. Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y visça el Barça», señaló Lamine Yamal en sus redes sociales tras conocer que no volverá a jugar más con el Barcelona en este curso.

Con estas palabras, Lamine Yamal confirma el dolor que lleva dentro tras esta lesión tan dolorosa que le impedirá disputar los seis partidos de Liga que le restan por jugar con el Barcelona. No podrá ayudar a sus compañeros a ganar la Liga y por ello está tan frustrado y tocado. Ahora deberá trabajar para llegar en su mejor forma al Mundial con la selección española.

Comunicado médico sobre Lamine Yamal

«Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial», señaló el Barcelona en su comunicado médico oficial sobre la lesión tras pasar las pruebas médicas este jueves.