Flick reventó a Lamine: fue titular en 19 de los últimos 20 partidos y siempre jugó más de 70 minutos

Lamine Yamal petó esto pasado miércoles y no fue ninguna casualidad, fue la consecuencia de unos últimos meses sin descanso, sin pausa, sin tiempo para recuperar tras tal constancia y alta intensidad a la que ha sido sometido de la mano de Hansi Flick. Los números están ahí, titular en 19 de los últimos 20 partidos con el Barcelona, jugando prácticamente la totalidad de los minutos, llegando seco a este tramo final, momento en el que se lesiona.

El comunicado médico del Barcelona dejaba claro que Lamine se pierde todo lo que resta de temporada con el equipo de Flick, las seis últimas jornadas del campeonato de Liga en las que sigue en juego el título de campeón aunque más que encaminado para los culés.

«Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial», señalaba el escrito con el que se anunciaba el resultado de los exámenes médicos y el tiempo de baja.

Flick ha exprimido a Lamine en este 2026, le ha estrujado todo lo que ha podido, dejándole un escaso margen para la recuperación en un ya conocido calendario ultra saturado. No le importó esto al entrenador alemán, que desde la ausencia del extremo en la penúltima jornada de la fase de liguilla de Champions –a finales del mes de enero– lo ha jugado prácticamente todo, no se ha perdido ni un solo partido y ha sido titular en 19 de los 20.

El Barcelona ha disputado 20 partidos desde aquel Slavia de Praga-Barça del 21 de enero, el último partido en el que no jugó ni un solo minuto Lamine este 2026. Desde aquel encuentro han sido 20 partidos, cinco de Champions, tres de Copa del Rey y 12 de Liga; todos excepto el disputado ante el Sevilla a mediados de marzo, fue titular y jugó más de 70 minutos, en la gran mayoría más de 80 y completó los 90 minutos en 13 de ellos.

En minutos: Flick exprime a Lamine

En 20 partidos, sin contar el tiempo de descuento que se suele acumular en cada encuentro, Lamine ha disputado un total de 1.638 minutos, una media de 81,9 minutos por partido. El joven extremo, pese a sus escasos 18 años, ha llegado claramente exhausto a este tramo de la temporada y, justo después del bajón emocional tras la eliminación en Champions League, se rompe a las primeras de cambio ante el Celta de Vigo en un gesto tan habitual para él como es un disparo a puerta, éste desde los 11 metros.

Y es que, pese a que estos son los números más recientes, Lamine Yamal estaba siendo, de largo, el jugador más usado por Hansi Flick esta temporada con 3.702 minutos de juego en 45 partidos. Ni Joan García (3.682′), Eric García (3.658′) o Pau Cubarsí (3.645′) habían jugado tanto hasta el momento, siendo el extremo el más próximo a la barrera de los 4.000 minutos en una temporada, fáciles de superar a este ritmo con los partidos que restaban de no haberse lesionado.