Lewandowski ya se ve fuera del Barcelona: «Hablaremos pronto»

El final de Robert Lewandowski en el Barcelona cada vez parece más claro y más cercano. El delantero polaco ha perdido peso dentro del equipo durante las últimas jornadas y los rumores de su salida se multiplican con varios equipos importantes al acecho como Juventus o Milan. Él, mientras, no se pronuncia de manera clara y concisa.

«Hablaremos pronto», esta fue la respuesta de Robert Lewandowski a las preguntas sobre su futuro en un acto de un creador de contenido polaco. Le preguntaron sobre la Juventus y el Milan, dos equipos interesados en su futuro, y su respuesta fue esa. De esta manera, el delantero del Barcelona deja la puerta abierta a su salida y no cierra la de los rumores de equipos interesados en sus servicios.

Lo que parece claro es que Lewandowski está más fuera que dentro del Barcelona. Solamente Laporta le ha avalado públicamente, mientras el club lleva meses moviéndose en el mercado de fichajes buscando un nuevo delantero. Ya han sonado los nombres de Julián Álvarez, Sorloth o Muriqi.

A sus 37 años, Lewandowski cumple su cuarta temporada en el Barcelona. Ha marcado más de 100 goles con la camiseta blaugrana, pero este año ha perdido peso y rendimiento en el equipo. Ha anotado este curso 16 dianas entre Liga y Champions, unos números muy alejados de lo que siempre ha acostumbrado un delantero de sus características.

Por otro lado, Hansi Flick lo ha hecho desaparecer de sus alineaciones en los últimos partidos, un acontecimiento que ha extrañado a todos. No ha disputado ni un minuto en los últimos dos partidos de Liga del Barcelona ante el Celta de Vigo y el Espanyol en el Camp Nou. Y contra el Atlético de Madrid en la vuelta de cuartos de Champions únicamente jugó 23 minutos. En la ida del duelo europeo contra el equipo rojiblanco, fue retirado al descanso y en el partido de Liga en el Metropolitano jugó apenas 12 minutos. Desde el parón de selecciones ha desaparecido casi por completo.