Un joven propina un fuerte bofetón a un sudamericano que acosaba a peatones en Palma: «¡Payaso de mierda!»

Un surrealista y tenso suceso golpeó este pasado miércoles a la ciudad de Palma. Los hechos ocurrieron en la calle Aragón, una de las arterias viales y comerciales más importantes de la capital balear, que inesperadamente se convirtió en el escenario de un altercado a plena luz del día que alteró por completo la normalidad en la zona.

El gran protagonista inicial de este incidente fue un hombre de origen sudamericano que transitaba por la citada vía pública. El individuo, que caminaba sin camiseta, presentaba signos evidentes de encontrarse aparentemente bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna sustancia estupefaciente.

Con una actitud visiblemente alterada y desafiante, el hombre se dedicó a encararse e incordiar de forma continuada a los diferentes transeúntes que en ese momento paseaban por la acera de esta conocida calle palmesana. De hecho, en algún momento llegó a dar empujones a los que se cruzaban con él.

La situación alcanzó su punto álgido cuando un joven de nacionalidad española se cruzó en el camino del alborotador. Lejos de ignorar las provocaciones o avisar a las fuerzas de seguridad, el joven decidió tomarse la justicia por su mano de manera expeditiva. Con el objetivo de lograr que el individuo cesara de inmediato en su comportamiento hostil hacia el resto de los ciudadanos, se dirigió hacia él y le propinó un fuerte bofetón en la cara. Justo después de la agresión física, le espetó con dureza la frase: «¡Vete de aquí, payaso de mierda!».

Ante el evidente clima de crispación y la violencia de la escena, un testigo que presenciaba todo lo que estaba ocurriendo decidió sacar su teléfono móvil. Con el fin de inmortalizar la agresión y el posterior enfrentamiento verbal, comenzó a grabar en vídeo el altercado, dejando constancia gráfica de la tensión vivida en pleno centro de Palma.