Netflix lo hace oficial: anuncia la secuela de su película más vista en 2026

La «gran N roja» mantiene unos altos estándares de reclamo y visualizaciones para oficializar los seguimientos de sus películas. Por eso, no es de extrañar que en un año donde hemos visto estrenos masivos como el de El botín, Depredador dominante, la primera confirmación de una secuela haya ido de la mano de un título que, con muy poco ruido, se ha convertido en una de las ficciones más vistas del 2026. Sí, Máquina de guerra 2 es una realidad y Netflix ya está trabajando en ella.

Después de sobrepasar la barrera de los 140 millones de visualizaciones, la líder del streaming ha confirmado que va a continuar el relato de ciencia ficción protagonizado por la estrella de Reacher, Alan Ritchson. La cinta, escrita y dirigida por Patrick Hughes, no fue concebida con la idea de generar una futura secuela, pero conforme cuenta el australiano, tal y como comenzó el rodaje de la original, supo a dónde querría llevar su epopeya militar contra los extraterrestres. Responsable de cintas como Los mercenarios 3 (2014) y El otro guardaespaldas (2017), Hughes parece haber encontrado en el estudio de streaming el espacio adecuado para explotar al máximo su estilo de acción desenfadado, donde ya destacó con su anterior trabajo, El hombre de Toronto (2022).

Todavía no se ha oficializado ni el argumento ni el regreso de Ritchson ni una fecha de estreno oficial. Lo que parece claro es que la apuesta del terminal será total, expandiendo este universo que representa el tipo de productos que mejor funcionan en Netflix: Máquina de guerra 2 será un entretenimiento rudo, sin pretensiones y dispuesto a ser el tipo de distracción dopamínica que tanto encandila a la audiencia de la plataforma.

‘Máquina de guerra 2’ es una realidad

Actualmente, el trabajo de Hughes es la décima en el ranking de películas de habla inglesa más vistas de la major californiana, logrando desbancar del selecto grupo a Damsel de Millie Bobby Brown y teniendo, entre ceja y ceja, los números de El agente invisible, Dejar el mundo atrás y De vuelta a la acción. Cintas a las que terminará superando cuando la llegada de Máquina de guerra 2 logre retroalimentar las visualizaciones de su predecesora.

La trama de la primera entrega nos ponía en la piel de un ingeniero de combate (Ritchson) que decide presentarse al durísimo programa de selección de Rangers, siendo identificado únicamente por el número 81. Esa preparación será la que le ayudará a afrontar el verdadero conflicto de la trama, el enfrentamiento de la unidad con una criatura gigantesca que ha llegado a la tierra después de desprenderse de un singular asteroide.

Además de su protagonista, el reparto cuenta con la participación de Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber entre otros.

El objetivo: expandir el universo

Según le ha revelado Hughes a medios como The Wrap, el objetivo será el de «no hacer los que se espera» y pasar de una trama autoconclusiva para abordar un ejercicio de invasión completa.

«Cuando me senté a escribir Máquina de Guerra, me dije ‘Esta es una historia independiente’. Pero si alguna vez tenía la oportunidad de llevarla más allá, sé exactamente a dónde va y ya lo tengo todo diseñado», le contaba el realizador a Screen Rant.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alan Ritchson (@alanritchson)

Por su parte, Ritchson celebró la entrada de la cinta en el olimpo de contenidos más vistos de la plataforma, augurándole a la franquicia un futuro prometedor:

«Entrar en el Top 10 de las películas más vistas de todos los tiempos en Netflix es una locura. Pero esto fue solo el aperitivo. Se vienen tiempos salvajes. Apenas estamos comenzando», explicaba el actor en su cuenta de Instagram.