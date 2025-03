Alan Ritchson tiene claro qué novela de ‘Reacher’ debería adaptarse: «Encontraré la manera»

Puede que no tenga el impacto de Stranger Things o Juego de Tronos y sin embargo, pocas series de televisión pueden presumir de haber logrado con un punto de partida tan sencillo, tener a millones de espectadores enganchados desde su primera temporada. Porque Reacher no tiene el glamour de Jack Ryan, ni la elegancia de James Bond, pero tras tres rondas de capítulos podemos declarar sin miedo a equivocarnos, que las aventuras de este ex militar representan en la actualidad, un exponente triunfal del género de acción en la pequeña pantalla. Una historia que seguramente continuará con nuevos capítulos que sigan adaptando las novelas escritas por Lee Child. Pero, ¿cuál será el siguiente libro con el que arrancará el futuro del personaje? Bueno, su protagonista Alan Ritchson tiene claro qué relato debería ocupar la mente de los guionistas en estos momentos, aunque le ve al asunto muy pocas probabilidades.

La tercera temporada de Reacher ha emitido hace nada su último episodio en Prime Video, pero tanto Ritchson como Maria Sten tienen claras opiniones sobre qué libros de Child merecen un espacio en la cuarta season. Por ello, en una reciente entrevista, ambos han revelado cuáles son sus novelas favoritas. Sten, quien da vida a Frances Neagley y que actualmente rueda el spin-off sobre el personaje, quiere que el libro en cuestión sea Sin fallos. Historia en el que Neagley mantiene un gran protagonismo, a pesar de volver a estar sumida en un peligroso cometido junto a Reacher. En dicha trama, los dos deben volver a trabajar en equipo para detener un intento de asesinato contra el presidente. Y claro, Sten estaría encantada de volver a aparecer en la serie principal después de su serie derivada. Ritchon en cambio, tiene una opción un poco más potente, narrativamente hablando.

El libro que quiere adaptar Alan Ritchson

Por su parte, Alan Ritchon quiere que la siguiente temporada de Reacher adapta Morir en el intento. El segundo libro de la serie en el que el protagonista es secuestrado en Chicago y esposado a una mujer que dice ser del FBI. Lo que sería una especie de road movie por todo el país, mientras se desentraña el misterio de su retención.

La primera temporada de Reacher adaptó la novela Zona peligrosa, donde al héroe titular se le acusó de un asesinato que no cometió. Solo con su ingenio y contra todo el cuerpo de policía, el ex oficial de la policía militar tuvo que salir al paso (como en la mayoría de sus casos). En relación a la adaptación de Morir en el intento, Ritchson aseguró lo siguiente:

«Me encantaría que eso sucediese. Y hasta ahora, se ha debatido mucho si deberíamos hacerlo o no. Supongo que veremos qué nos depara el futuro. Encontraré la manera», le explicaba a la revista Men’s Journal. La segunda temporada adaptó Mala suerte y la tercera, El inductor. Hay una cuarta temporada oficial programada en Prime Video y por supuesto, se especula con cuál de los 29 libros restantes será el siguiente en llegar. También sabemos que las dos historias, Nunca vuelvas atrás y Un disparo, no están descartadas a pesar de haberse utilizado en las dos películas protagonizadas por Tom Cruise; Jack Reacher (2012) y Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás. El propio Child no descartó revisitar esas aventuras policiales nuevamente, pero no con urgencia. Por el momento, la serie prefiere adaptar esas historias que todavía no se han mostrado en ningún formato.

¿El nuevo Batman?

Mientras se desarrolla la preproducción de la nueva temporada de Reacher, el nombre de Alan Ritchson lleva meses protagonizando un rumor principal: los fans lo quieren ver como el justiciero de Gotham en el DC Universe que están creando James Gunn y Peter Safran. Sí, aparte del particular microcosmos de The Batman donde Robert Pattinson da vida al personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, Gunn necesita igualmente encontrar a una versión de Batman que pueda utilizar en sus cintas y series combinativas. Al actor estadounidense le gusta tanto la idea que incluso en una entrevista reciente aseguró que lo podría hacer gratis:

«Interpretaría a Batman? Sí. ¿Pagaría por hacerlo? También. Ni siquiera tendrían que pagarme para ser Batman. Yo me pondría el traje. Gotham es mía», le explicaba a WIRED mientras ponía la característica voz del superhéroe.

Desgraciadamente, Gunn salió a desmentir cualquier noticia que afirmaba que estuviesen considerando a Ritchson para el papel. No obstante, no sería la primera vez del intérprete en el mundo de DC, pues ya tuvo un pequeño desempeño como Hank Hall en la serie Titanes. Tendremos que esperar para ver si el enorme apoyo de fans de la estrella logra ofrecerle una oportunidad como Batman y del mismo modo, todavía habrá que tener algo de paciencia para descifrar cuál será la novela adaptada en la cuarta temporada de Reacher.