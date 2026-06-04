El tiempo en Cádiz cambia de rumbo: menos calor y temperaturas más suaves hasta el fin de semana

Menos calor y temperaturas más suaves hasta el fin de semana, el tiempo en Cádiz cambia de rumbo. Tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Este verano que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa.

En el sur del país las temperaturas son las grandes protagonistas, con un impacto superior al esperado en unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve en unos días en los que quizás tocará saber qué puede pasar con unas temperaturas que serán las que nos marcarán de cerca. Estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve y qué es lo que puede pasar de cara a un fin de semana en el que las temperaturas pueden suavizarse un poco. Este cambio de rumbo en Cádiz puede ser esencial.

Este tiempo de Cádiz cambia de rumbo

Una de las provincias que se verá afectada por este cambio de rumbo puede ser Cadiz que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

En unas jornadas en las que las temperaturas han ascendido hasta límites insospechados. Es hora de descubrir qué es lo que puede pasar con un tiempo de cara al fin de semana en el que tocará empezar a pensar en todo lo que nos estará esperando en unos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de saber qué pasará con una situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente tocará saber qué nos estará esperando. Son días de apostar claramente por una situación que, podríamos empezar a ver en breve.

De cara al fin de semana, nos esperan una serie de cambios que, sin duda alguna, serán los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Menos calor y temperaturas más suaves de cara al fin de semana

Andalucía se prepara para un fin de semana en el que todo puede cambiar y lo hará de tal forma que tendremos que estar listos para un giro radical que puede ser el que nos afectará de lleno. Es momento de saber qué pasará en breve, con la mirada puesta a estos planes que pueden estar marcados por este giro radical.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos de nubes bajas en el tercio oriental y en el litoral mediterráneo, donde no se descarta alguna precipitación débil ocasional. Predominio de los cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en descenso notable en la vertiente mediterránea, en ascenso en la provincia de Huelva y en Sierra Morena y sin cambios en el resto. Vientos moderados de componente este con intervalos fuertes en el sureste de la comunidad y flojos a moderados de componente oeste en el resto». Las temperaturas empezarán a descender: «Máximas en descenso notable en la vertiente mediterránea».

Para el resto de España la situación no será mejor: «El paso de un frente por la mitad norte peninsular dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca. Las precipitaciones serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental. En Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, localmente muy fuertes y acompañados de granizo. En la mitad sur peninsular y Baleares se prevén cielos con intervalos de nubes altas y nubes bajas en el litoral mediterráneo durante la mañana. En Canarias habrá cielos nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur. Existe una baja probabilidad de formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica. Las temperaturas máximas ascenderán en el arco mediterráneo, localmente de forma notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán; también descenderán en las mesetas y Extremadura, y de forma notable en el norte peninsular. Las mínimas ascenderán ligeramente en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, descenderán también ligeramente en el norte y Extremadura, y se mantendrán sin cambios en el resto. Podrán superarse los 35 grados en zonas bajas de la mitad sur del área mediterránea y en los litorales de Málaga. Se esperan heladas en las cumbres de los Pirineos. En Canarias ascenderán.